Yüzde 72: Kızılay ticaret yapamaz

Ipsos antikriz monitörü verilerinden derlenen bu haftaki bülten içeriğinde; Kızılay’ın ticari aktivite yapmasının nasıl değerlendirildiği, afet sürecinde Kızılay yönetiminin nasıl değerlendirildiği, bugüne kadar Kızılay’a bağışta bulunanlar, bugünden sonra bağış veya itibar konusunda bireylerin ifade, tutum ve davranışlarına yer verildi.

Kızılay’ın çadır satması ihanettir

Kızılay hiç şirket olur mu?

Kızılay eski Genel Başkanvekili Ünver: Depremde yardım için “tâlimat” beklenmez Araştırmaya göre toplumun %72’si Kızılay’ın ticari bir aktivitede bulunmasının yanlış olduğunu düşünüyor. Kızılay’a tepkiler bundan sonraki yardım etme niyetini olumsuz etkiliyor. Bugüne kadar her 10 kişiden 6’sı bir şekilde yardımda ya da bağışta bulunduğunu belirtirken, bundan sonra yardımda bulunurum diyenlerin oranı yarı yarıya azalmış durumda. Büyük afet sonrası bir çok kuruluşun arama kurtarma çalışmalarındaki, desteklerindeki performansları benzer seviyede değerlendirilirken madenciler ülkemizin kaharamanı olarak ilk sırada görünüyor. Dünya ülkelerinden gelen yardım ekipleri ikinci sırada en başarılı bulunan olurken, üçüncü sırada sivil toplum kuruluşu Ahbap yer alıyor. Özellikle Kızılay ve AFAD’a yönelik olumlu değerlendirmelerin oldukça gerilediği görülüyor. İstanbul - Nihat Orhan

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