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6 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yüzde 73: Ülke yanlış yolda

06 Mart 2024, Çarşamba 13:27
“Ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?” sorusuna yüzde 73’ün cevabı: Yanlış istikamette gidiliyor

%74: EKONOMİ KÖTÜ

Araştırma şirketi Ipsos’un gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre Türkiye’de halkın yüzde 73’ü “ülkenin yanlış istikamette yol aldığını” düşünüyor. Yüzde 74’ü de "ekonomik ortamın kötü olduğu" görüşünde.

ENFLASYON, FAKİRLİK

Türkiye’de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50 oranla enflasyon. İkinci sırada yüzde 30'la yoksulluk ve sosyal adaletsizlik var. Yüzde 22 suç ve şiddet oranları ile işsizlikten, yüzde 21 yolsuzlukta endişeli.

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Yüzde 73: Ülke yanlış yolda

ARAŞTIRMA ŞİRKETİ IPSOS ANKETİNE GÖRE TÜRKİYE’DE HALKIN YÜZDE 73’Ü “ÜLKENİN YANLIŞ İSTİKAMETTE YOL ALDIĞI”, YÜZDE 74’Ü DE “EKONOMİK ORTAMIN KÖTÜ OLDUĞU” GÖRÜŞÜNDE.

Araştırma şirketi Ipsos, “Dünyayı neler endişelendiriyor?” başlıklı anketi için, Türkiye ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 29 ülkede vatandaşlara görüşlerini sordu. Anket, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 26 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yapılan anket kapsamında, yaklaşık 25 bin katılımcıya, çevrimiçi sistem üzerinden kaygıları, ülkelerindeki gidişata ilişkin görüşleri soruldu. Türkiye’de, “Sizce ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?” sorusuna ankete katılanların yüzde 73’ü “Yanlış istikamette yol alınıyor” cevabını verdi.

Halk enflasyondan kaygılanıyor

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50’lik oranla, enflasyon oldu. İkinci sırada, yüzde 30’luk oranla, yoksuluk ve sosyal adaletsizlik yer aldı. Ankete katılanların yüzde 22’si Türkiye’deki suç ve şiddet oranlarından endişeli olduklarını söylerken yüzde 22’si işsizlikten, yüzde 21’i de mali ve siyasi yolsuzluktan kaygılarını ifade etti. Türkiye’de küresel ısınmayı endişe verici bulanların oranı sadece yüzde 5 oldu. Bu oranın, diğer birçok Avrupa ülkesinde daha yüksek olması, Türkiye’de son derece düşük kalması dikkat çekti.

Türk vatandaşların ankete verdiği cevaplar

Cevaplarda dikkat çeken diğer başlıklar dış politika ve güvenlik ile ilgili oldu. Ülkenizin diğer ülkelerle “askeri ihtilaf yaşamasından endişe ediyor musunuz?” sorusuna karşılık, sadece yüzde 2’lik bir kesim bu konuda endişeli olduğu cevabını verdi. Ankette, terör konusunda endişelerin en yüksek olduğu ülke İsrail olurken onu Türkiye takip etti. Türkiye’de ankete katılanların yüzde 20’si, terörden endişeli olduklarını dile getirdiler. Ipsos’un aylık Küresel Tüketici Güveni araştırmasında ise vatandaşlara ekonomik ortamı nasıl değerlendirdikleri soruldu. Türkiye’de, “Ülkenizdeki mevcut ekonomik durumu nasıl tanımlarsınız?” sorusuna ankete katılanların yüzde 74’ü “kötü” cevabını verdi.

Haber Merkezi

 

 

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