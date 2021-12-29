Yüzde 78: Yanlış yöne gidiyoruz

Global araştırma şirketi Ipsos’un Aralık ayında 28 ülkede 19 bin kişi ile gerçekleştirdiği son anketine göre bütün dünya koronavirüsün yeni varyantı Omicron’dan endişe ederken Türkiye insanının en büyük endişesi enflasyon.

Araştırmaya göre Türkiye enflasyon endişesinde global ortalamayı ikiye katlayarak yüzde 44 ile Arjantin ve Polonya’dan sonra vatandaşları fiyat artışlarından en çok tedirginlik yaşayan 3. ülke olarak kayda geçti. Sözcü’nün haberine göre, Türkiye’de yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliğine dair endişe yüzde 40 ile global ortalamanın çok üzerinde. İşsizlik endişesi de yine yüzde 40 ile global ortalamanın 12 puan üzerinde. Ipsos, araştırma raporunda Türkiye’deki işsizlik endişesinin sadece son bir ayda 10 puanlık rekor bir artış gösterdiğinin altını çizdi. Araştırmadaki “Ülkenizdeki gelişmeler sizce iyiye doğru mu kötüye doğru mu gidiyor” sorusuna, Aralık ayı sonuçlarına göre Türkiye’den katılımcıların yüzde 78’i “Ülkemiz yanlış yöne gidiyor” cevabını verdi. Haber Merkezi

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