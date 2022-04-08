Yüzde 80-85 istemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) katıldığı toplantıda, Kanal İstanbul ile ilgili olarak “Biz, toplumu araştırıyoruz, yüzde 80-85 diyor ki, ‘Hayır yapılamaz.’ Ama bir kişi diyor ki; ‘Kanal İstanbul’u yapacağım.’ Muhtemeldir ki hepiniz de kanalı çok istiyorsunuz!” dedi.

Salonda gülüşmeler olması üzerine de İmamoğlu “En güzel tepki bu. Gülünecek bir iş. Ama işte bu gülünecek işin, hayatınıza büyük bir sıkıntı olarak dahil olmasını istemiyorsanız, etkin karar verici süreçlerin içinde olmanızı sağlamak durumundayız” dedi. İstanbul - anka

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