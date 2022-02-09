Yüzde 90 infial halinde

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, zamlar ve hayat pahalılığı sebebiyle toplumun yüzde 90’ının infial halinde olduğunu belirterek, “Bu yüzde 90’lık kesimin içinde CHP’li de, İYİ Partili de, Milliyetçi Hareket Partililer de, AK Partili, HDP’li ve diğer partililer de var” dedi.

Durumun bu şekilde devam etmesi halinde 3 ay sonra Türkiye siyasetinin başka bir yere doğru evrileceğini vurgulayan Kulat “İktidar partisi birinci parti olma özelliğini yitirir, büyük oy kaybına uğrar. AK Parti’nin ilk yıllarında insanlara ‘kime oy vereceksiniz?’ diye sorduğumuzda ‘ampule basacağım’ derlerdi, şimdi elektrik faturasını gösteriyorlar” değerlendirmesinde bulundu. AKP 10-12 puan kaybetmiş durumda Kulat, seçim anketlerindeki son durumu da şöyle aktardı: “AK Parti 10-12 puan kaybetmiş durumda. Bu kaybettiği 10-12 puanlık oyun yaklaşık yarısı İYİ Parti’ye gitmiş görünüyor. İYİ Parti, gittikçe merkez sağa yerleşti. Geri kalan 5 puanlık bir oy da DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasında paylaşılmış durumda.”

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