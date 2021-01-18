Yüzde 95 hak ihlâli

ŞAHSÎ başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den 31 Aralık 2020’ye kadar, haklarının ihlâl edildiği iddiasıyla yaklaşık 300 bin kişi Anayasa Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Yüksek Mahkemeye 2012’de bin 342 kişi bireysel başvuruda bulundu. Bu sayı 2013’te 9 bin 897, 2014’te 20 bin 578, 2015’te 20 bin 376 oldu. Yüksek Mahkemeye 23 Eylül 2012-31 Aralık 2020 tarihlerinde 295 bin 38 şahsî başvuru yapıldı. Başvuruların 257 bin 108’i sonuçlandırıldı, 37 bin 930’u için karar verilmesi bekleniyor. Sonuçlandırılan başvuruların 738’i için hakkın ihlâl edilmediğine, 1265’i için ise düşme, kapama gibi sebeplerle reddine karar verildi. 14 bin 27’si için en az bir hakkın ihlâl edildiğine, 12 bin 223’ü için idarî ret ve 228 bin 855’i için kabul edilemezlik kararı verilmesine hükmedildi. Esastan incelenen şahsî başvuru sayısı 14 bin 765 oldu. İhlâl kararlarının hak ve hürriyetlere göre dağılımında ilk sırayı yüzde 63,3 ile adil yargılanma hakkının ihlâli aldı. İkinci sırada yüzde 19,4 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada yüzde 4,2 ile ifade hürriyeti hakkı yer aldı.