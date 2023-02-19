"Yüzen otel"de ağırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla Zonguldak Filyos Limanı'ndan getirilen 1056 yataklı kruvaziyer gemisi, Tosyalı İskenderun Limanı'nda depremzedeleri misafir etmeye başladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin konaklama ihtiyacının karşılanması için getirilen kruvaziyer gemisi, afetzedeleri ağırlamaya başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla, Zonguldak Filyos Limanı'ndan 4 günlük yolculuğun ardından Tosyalı İskenderun Limanı'na ulaşan gemide 400 kabin ve 1056 yatak kapasitesi bulunuyor.

Miray Cruises firmasınca satın alınan Bahama bayraklı 164 metre uzunluk ve 23 metre genişliğindeki "Gemini" isimli gemi, taşıdığı insani yardım malzemelerinin indirilmesinin ardından depremzedelerin konaklaması için hazırlandı.

Kaldıkları yerlerden otobüslerle alınan depremzedeler, kayıtları yapılarak "yüzen otel"deki odalarına uğurlandı.

İlk misafirleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşıladı.

Gemi, çocuk oyun salonları, doktor, restoran, kütüphane gibi pek çok imkanla afetzedeleri ağırlıyor.

200'e yakın personelle hizmet veriyorlar

Miray Cruises İşletme Müdürü Deniz Bayram , depremzedelere sıcak bir yuva ortamı hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Gemide sağlık personeli bulunduğunu, depremzedelere 3 öğün yemek, sıcak su ve banyo imkanının sağlandığını belirten Bayram, "5 yıldızlı otel düzeyinde odalarımız. Her türlü şartlarını kendine sunup bir nevi evlerinde yaşıyorlarmış hissini uyandırmaya çalışacağız. Gemimizde yaklaşık 200 personelle hizmet vereceğiz." dedi.

Gemi organizasyon işlerinin sorumlusu Vahit Şimşek ise bir otele gidildiğinde nasıl hizmet alınıyorsa gemiye gelenlerin de bunlardan yararlanacağını bildirdi.

Kötü günler yaşayan insanların yaralarını sarmak için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Şimşek, "Yuvalarını, evlatlarını, analarını, babalarını kaybetmiş bu insanların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olabilmek için varız. Yemek hizmetimiz olacak ama aralarda ihtiyaçlarına göre sıcak ve soğuk içecekler kendilerine ikram edilecek." diye konuştu.

Acıların ülkenin her noktasında hissedildiğini ifade eden Şimşek, yardımlaşma, dayanışma ve birlikte bir şeyler yapma ruhunun bugünlerde yeniden görüldüğünü sözlerine ekledi.

"Allah yapanlardan razı olsun"

Gemide ağırlanan afetzedelerden Dürdane Yıldız, zor koşullardan gelerek sıcak bir ortama kavuşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Günlerdir büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Allah devletimize milletimize zeval vermesin, böyle büyük acılar göstermesin inşallah. Bu süreçte oğlumu, kızımı ve gelinimi Antalya'ya gönderdik. Biz de toprak bir eve sığınmıştık, 2 haftadır oradaydık. 2 gün dışarıda kaldık, yağmur altındaydık. Gemiyi duyduk akşam üzeri toparlandık buraya geldik. Ortam çok iyi, sıcak, ilgi çok güzel. İlk içeri girerken hissettik. Sağ olsunlar eşyalarımızı bile taşıtmadılar. 2 saattir buradayız, her şey çok güzel."

Ailesiyle gemide konaklayan İbrahim Kürkçü de depremde çok kötü şeyler yaşadıklarını belirtti.

Evlerinin yıkılacağını düşündüğünü aktaran Kürkçü, "Neyse ki çökmedi ama ev hasarlı, giremiyoruz. Geminin geldiğini duyduk müracaat ettik. Babam var yanımda 95 yaşında. Bizi karşıladılar Allah razı olsun. 5 kişi geldik. Böyle bir hizmet baş tacı. Allah düşünenlerden, yapanlardan razı olsun." ifadesini kullandı.