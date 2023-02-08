Yüzlerce hasta ve sağlık personeli enkaz altında

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi yerle bir oldu. Çok sayıda hasta ve sağlık personeli kurtarılmayı bekliyor. çevrede toplanan vatandaşlar görevlilerin çalışmalarına yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi yerle bir oldu. Çok sayıda hasta ve sağlık personeli kurtarılmayı bekliyor. Hatay’ın 250 bin nüfuslu ilçesi İskenderun’un merkezinde yer alan yüzlerce bina yerle bir olurken, enkazda çok sayıda kişinin bulunduğu ifade ediliyor. İskenderun’da ki en büyük yıkımlardan biri merkezde bulunan eski SSK Hastanesi’nde yaşandı. Şu an Devlet Hastanesi olarak hizmet veren sağlık kuruluşunun yoğun bakım ve hasta servislerinin bölündüğü bölüm yerle bir oldu. Çok sayıda hastanın ve personelin enkazda kaldığı ifade edilirken, çevrede toplanan vatandaşların kimisi, çalışmalara katılırken, kimisi de endişeli gözlerle ağır aksak yürüyen çalışmaları izlemekle yetiniyor. Haber Merkezi

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