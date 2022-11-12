Z kuşağına ulaşan kazanır

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Z kuşağı’ anketi verilerine göre ilk kez oy kullanacakların üçte biri kararsız. Z kuşağı, 1997-2012 arasında dünyaya gelenleri temsil eden bir tabir. Olası bir erken seçimde Z kuşağının toplam oy potansiyeli 9 milyonun üstünde.

Seçimlerin 2023’te planlanan takvime göre yapılması durumunda Z kuşağının oy oranı yüzde 13’lerden 16’lara kadar çıkacak. MetroPOLL Araştırma, Kasım 2021- Ekim 2022 tarihleri arasında 18-25 yaş aralığında 4 bin 581 kişiyle düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yaş aralığındaki seçmenlerin yüzde 23’ü kararsız. İlk kez oy kullanacakların yüzde 24,6’sı ‘millet ittifakı’na, yüzde 22’siyse ‘cumhur ittifakı’na yakın hissediyor. HDP’ye yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 13,9 olarak kaydedildi. MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar da kararsızlara dikkat çekerek şunları kaydetti: “Asıl önemli veri bu geçlerin yaklaşık 1/3’ünün kararsız olması. Bu kitleye ulaşabilen partiler avantajlı hale gelebilir.” Haber Merkezi

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