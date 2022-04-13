Tarihe 31 Mart isyanı olarak geçen ve milâdî takvime göre 13 Nisan’da gerçekleşen ayaklanma sonrası o zamanki adı Divan-ı Harb-i Örfî olan sıkıyönetim mahkemesinde yargılanan ve beraat eden Bediüzzaman Said Nursî’yi, müdafaasındaki mesajlarla da yad ediyoruz.

Mahkeme salonunda ve çıkışta “Zalimler için yaşasın Cehennem” diye haykıran Bediüzzaman’ın bu tarihî çıkışı, o günden bugüne ülkemizde ve dünyanın başka yerlerinde zulme maruz kalan masum ve mazlumların yüreğini ferahlatan bir mesaj ve parola oldu. Bu mesaj, günümüzde de güncelliğini korumaya devam ediyor ve gerek ülkemizde yaşanan ağır ve vahim hukuksuzlukların, gerekse Filistin, Doğu Türkistan, Suriye, Yemen, Ukrayna gibi ülkelerdeki zulümlerin mağduru olan insanların duygularına tercüman oluyor.

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