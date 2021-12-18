DP LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL, ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN, “TL’NİN SON 20 GÜNDE KAYBEDİLEN DEĞERİ KADAR” OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

KEPÇE İLE ALDILAR

Dövizdeki rekor yükseliş dün de devam ederken, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyonla mücadele eden halk ise, asgari ücret zammının ihtiyaçlarını karşılamayacağını belirtti. DP Lideri Uysal da, asgari ücretteki artışı, “Kepçeyle alıp çay kaşığıyla vermek” olarak değerlendirdi.

VATANDAŞI ZAMLA BOĞDULAR

“Aslolan kâğıt üzerindeki rakam değil alım gücü” diyen Uysal, daha sonra şunları söyledi: “İp canbazın eline geçeli çok oldu! Ne desek nafile! Akıl baliğ ve kaza ehliyeti olanlara üzülerek söylüyorum; zam tsunamisinde boğulacak vatandaşımız! Milleti ve devleti soyanlardan hesap soracağız! Şu 20 günde yaşadığımız fakirleşme bile hesap sormak için yeter!”

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Zam, 20 günlük kaybı karşılıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Asgari ücretteki artış, ancak son 20 günde kaybedilen değer kadar” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2022 yılından itibaren geçerli olacak asgarî ücret rakamının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde, “Asgarî ücretteki artış, ancak son 20 günde kaybedilen değer kadar!” dedi. Asgarî ücretle ilgili yazılanlara, İktidar ve yandaşlarının söylemlerine bakınca Anadolu’nun güzel bir deyişi aklıma geliyor; “Kepçeyle alıp çay kaşığıyla vermek” diyen Gültekin Uysal, “Aslolan kâğıt üzerindeki rakam değil alım gücü ip canbazın eline geçeli çok oldu!” ifadelerini kullandı.

Zam tsunamisi geliyor

Uysal şunları yazdı: “Ne desek nafile! Akıl baliğ ve kaza ehliyeti olanlara söylüyorum; asgarî ücretteki artış şu geçmiş 20 günde kaybettiği kadar! Üzülerek gördüğümü söylüyorum; zam tsunamisinde boğulacak vatandaşımız!” Uysal paylaşımlarını ‘Yeter Be Usta’ etiketiyle paylaştı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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ALIM GÜCÜ İYİCE ZAYIFLADI

Asgari ücrete gelen zam miktarının açıklanmasından sonra VOA Türkçe ekibinin evine giderek görüşünü aldığı asgari ücretli fabrika işçisi Osman Özer, döviz kurunun artışı sonrası gelen zamlarla birlikte halkın alım gücünün iyice zayıfladığını vurgulayarak, gelen zammın ihtiyaçlarını karşılamayacağını belirtti.

Döviz kuru ve piyasalardaki dalgalanmayla birlikte ürünlere gelen zamların devam ettiğine dikkat çeken Osman Özer, “Asgarî ücret 3 bin TL iken de geçimimiz baya bir zordu. Şu anda zamlar hâlâ devam ediyor. Yine değişen bir şey olmayacak’’ dedi. Sözlerinin sonunda yetkililere çağrıda bulunan asgarî ücretli Osman Özer, “Keşke yetkililer bu asgarî ücreti belirlemeye çalıştıklarında Ankara’da masa başında değil de benim gibi kenar semtte yaşayan asgarî ücretli bir vatandaşın evine gidip bu tür hesapları yapsalardı ve ona göre bir asgari ücret belirleselerdi, bence daha iyi olurdu’’ ifadelerini kullandı.

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Sadece 1 günde 425 TL eridi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 4 bin 250 TL olarak belirlenen asgari ücretin bir günde 425 TL eridiğini belirterek hükûmete “âcilen seçim kararı alın!” çağrısında bulundu. Merkez Bankası’nın dövize beşinci müdahale haberinin ardından Davutoğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz! Dün 4.250 TL ile 275 $ alınabiliyordu, bugün 250 $! Asgarî ücretliye verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi! Yeter artık! Kaçamazsınız, âcilen seçim kararı alın!” dedi.