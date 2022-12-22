Zam geldi ilaç gelmedi

Piyasada 600 civarında ilacın bulunamamasına ‘çözüm’ olarak şubat ayında yapılması gereken kur güncellemesinin iki ay öne çekilmesi de sorunu çözmedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyat kararnamesinde değişiklik yapılınca ilaç fiyatları yüzde 36,77 arttı. Gelen bu artışla ilaç krizinin çözüleceği iddia edilse de yurttaş eczaneden eli boş çıkmaya devam ediyor. Hem eczacılar hem yurttaş soruna çözüm bekliyor. Zamlardan bu yana yaşanan farkı sorduğumuz Eczacı Özge Dolma, yurttaşın ani fiyat yükselişi karşısında şaşkınlık duyduğunu söyledi. Antibiyotikler başta olmak üzere pek çok ilacın hâlâ bulunamadığına dikkat çeken Dolma, firmaların artıştan memnun olmadığını söyledi: “Evet zam geldi ama ilaç bulunamadığı için insanlar artık o gelen zammı da ödemeye razı. Ayrıca zaten ilacı veremediğimiz için çok da yurttaşa yansıyan bir tarafı olmadı diyebilirim.”

‘ARTIK ALMA ŞANSIMIZ HİÇ YOK’

Hâl böyle olunca en çok etkilenen hastalar oldu. İstanbul Bakırköy’de bulunan Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde konuştuğumuz yurttaşlar, kullandıkları ilaçlardaki artışı örnek verdi: “Lustral’i alıyorduk 17 TL’ye, geçen ay 65 liraydı. Şu anda 110 TL. Sigortasızların vay haline. Artık alma şansımız hiç yok. İnsanlar ölüme bile razı. Alamayınca ne yapsınlar?” Bir diğer hasta da “Aldığımız asgari ücrete zam gelmeden birçok şeye zam geldi. Çocuğum hastalandı, doktora götürdüm. Eczanede 178 lira para istediler. Üç ilaç vardı, ikisini aldım birini alamadım ne yalan söyleyeyim. Artık biri bir ilacı sorduğunda cebindeki parayı hesaplıyorsa bu ülkenin ayıbı” ifadelerini kullandı.