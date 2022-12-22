"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zam geldi ilaç gelmedi

22 Aralık 2022, Perşembe 23:07
Piyasada 600 civarında ilacın bulunamamasına ‘çözüm’ olarak şubat ayında yapılması gereken kur güncellemesinin iki ay öne çekilmesi de sorunu çözmedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç fiyat kararnamesinde değişiklik yapılınca ilaç fiyatları yüzde 36,77 arttı. Gelen bu artışla ilaç krizinin çözüleceği iddia edilse de yurttaş eczaneden eli boş çıkmaya devam ediyor. Hem eczacılar hem yurttaş soruna çözüm bekliyor. Zamlardan bu yana yaşanan farkı sorduğumuz Eczacı Özge Dolma, yurttaşın ani fiyat yükselişi karşısında şaşkınlık duyduğunu söyledi. Antibiyotikler başta olmak üzere pek çok ilacın hâlâ bulunamadığına dikkat çeken Dolma, firmaların artıştan memnun olmadığını söyledi: “Evet zam geldi ama ilaç bulunamadığı için insanlar artık o gelen zammı da ödemeye razı. Ayrıca zaten ilacı veremediğimiz için çok da yurttaşa yansıyan bir tarafı olmadı diyebilirim.” 

‘ARTIK ALMA ŞANSIMIZ HİÇ YOK’

Hâl böyle olunca en çok etkilenen hastalar oldu. İstanbul Bakırköy’de bulunan Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde konuştuğumuz yurttaşlar, kullandıkları ilaçlardaki artışı örnek verdi: “Lustral’i alıyorduk 17 TL’ye, geçen ay 65 liraydı. Şu anda 110 TL. Sigortasızların vay haline. Artık alma şansımız hiç yok. İnsanlar ölüme bile razı. Alamayınca ne yapsınlar?” Bir diğer hasta da “Aldığımız asgari ücrete zam gelmeden birçok şeye zam geldi. Çocuğum hastalandı, doktora götürdüm. Eczanede 178 lira para istediler. Üç ilaç vardı, ikisini aldım birini alamadım ne yalan söyleyeyim. Artık biri bir ilacı sorduğunda cebindeki parayı hesaplıyorsa bu ülkenin ayıbı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zam geldi ilaç gelmedi

    Fiyatlar arttı, ev sahipliği azaldı

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

    Kosova-Sırbistan arasında tehlikeli saatler: "Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz"

    Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım

    Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

    Ukrayna: 100 bin 400 Rus askeri öldü

    Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira olacak

    Sultangazi'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor

    Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu

    'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

    Rusya ile Fransa arasında tansiyon yükseldi

    ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları artarak devam ediyor

    Çinli şirket Xiaomi çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracak

    'Yolsuzluk soruşturması güvenilirliğimize zarar veriyor'

    İngiltere ve Galler'deki grev dalgası büyüyor

    Avusturya’da grip dalgası alarmı: Bir haftada 394 bin yeni hasta!

    ABD'ye ''nesilde bir kez görülebilecek'' kar fırtınası uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece İmamoğlu mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Misvak ve ağız sağlığı sünneti
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve taşra siyasetine etkisi
    Faruk ÇAKIR

    AB’den ağır soru
    Ali FERŞADOĞLU

    İlahiyatçılar Kur’ân ile Hadisi dinlemeli değil mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Müsâvâtsız adalet, adalet değildir
    Cevher İLHAN

    Yine “yargıya müdahale” çarpıklığı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Müsbet hareketin bayraktarları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.