Zam haberlerine suç duyurusu engeli

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek “Fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Gazete Duvar’ın haberine göre EPGİS, akaryakıta gelen kesintisiz zamları ve yapılan indirimleri, sosyal medya hesabında kamuoyu ile paylaşıyordu. Akaryakıt fiyatlarında son olarak yapılan indirimle ilgili paylaşım yapmaması eleştirisi konusu olan EPGİS, gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı: “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.