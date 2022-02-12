Zam isteyen işçiler işten atıldı

Düşük zamlara karşı iş durdurdukları ve “insanca yaşamaya yetecek ücret talep ettikleri için” Kod 49 ile işlerine son verildiğini belirten Darinda Çorap işçileri, “Bazen gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, bazen parmaklarımız kanadı, ama işveren bizimle görüşme bile yapmadı. Bize verilen zam elektrik faturaları kadar bile değil. Bizi haksız ve hukuksuzca Kod-49 ile işten attılar” dedi.

Tekstil-İş Sendikası yöneticileri dün İstanbul Beylikdüzü’nde Darinda Çorap fabrikası önünde Kod-49 (İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri yapmamakta ısrar etmesi) ile işten çıkarılan sendika üyesi işçilerle bir araya geldi. Sendika yetkileri, şunları söyledi: “Darinda Çorap işçilerine 5 bin 500 TL zam dayatıldı, işçilerle tek tek görüşülerek zamlar açıklandı. İşçiler arasında ayrımcılık yapıldı. Patron, ‘Yüzde 70 zam yaptım’ diyor. Ancak işçilerin ücreti 3 bin 700 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkmış durumda, ara zammı da içine koyuyorlar ki çok zam yapmış gözüksünler. İşçilerin bu zamlarla hayat pahalılığında geçinebilmesi mümkün değildir” İstanbul - anka

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