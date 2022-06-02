Zam Sansür İstibdat

TEK ADAM REJİMİNE YASLANAN İKTİDARIN TOPLUMA DAYATTIĞI AĞIR ZAMLARA, BASINA YÖNELİK YENİ SANSÜR ADIMLARINA, BASKICI VE HUKUKSUZ UYGULAMALARINA TEPKİLER YOĞUNLAŞARAK DEVAM EDİYOR.

Hedef tam bir istibdat rejimi

YENİ DÜZENLEME SANSÜRÜ GENİŞLETİR

TÜRKİYE Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatı Ülkü Şahin, basınla ilgili kanun teklifindeki düzenleme ile sansür ve otosansürün genişleyeceğini söylerken, kurulmak istenenin tam bir istibdat rejimi olduğuna dikkat çekti.

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Orwell’in 1984 romanındaki gibi

BASIN İLAN KURUMU NE DERSE 0...

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Özkan: “1984 romanındaki Hakikatleri Doğrulama Enstitüsü haline getiriyorlar BİK’i. O ‘doğru’ derse doğru, ‘yalan’ derse yalan olacak. MİT’le ilgili artık savcıyı devreden çıkarmışlar. Doğrudan MİT, haberleri nedeniyle gazetecileri cezaevine koyabilir.”

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Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA DEVAM...

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, konuyla ilgili, “Siz George Orwell romanlarına öykündükçe, biz demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Siz hürriyetin karşısında durdukça, biz de inatla ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!’ demeye devam edeceğiz!” şeklinde konuştu.

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Basını zapturapt altına almak istiyorlar

Yargıtay eski Basın Savcısı Ruşen Gültekin, “Yalan haber yapma hususunda neyin yalan olup olmadığına, neyin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu olup olmadığına kim karar verecek? Bu düzenleme keyfi uygulamalara yol açar. Ayrıca düzenleme Anayasadaki ifade hürriyetinin doğrudan ihlaline de yol açar. Burada asıl amaç basını zapturapt altına almak” dedi.

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40 YILLIK GAZETECİLERİN BASIN KARTI İPTAL EDİLİYOR

Kırk yıllık gazetecilerin kartlarının iptal edildiğini, böyle şeylerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen CHP’li Özgür Özel, “Basın İlan Kurumunun başka bir vesayet kurumuna dönüşmesini şiddetle reddediyoruz. Teklifte uygun maddeler var, ama onları havuç yapıp bu zaptiye ve zulüm maddelerinin ve bu, seçime giderken muhalefeti susturma, gazetecilere ayar verme maddelerinin karşısında dimdik direniriz” dedi.

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İktidar bültenleri resmî ilanla yaşatılacak

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, “İnternet haber sitelerine açıkça müdahale edecekler. Haberleri silme baskısı yapacaklar. İktidarın propaganda bülteni gibi çalışan internet haber siteleri ise Basın İlan Kurumundan gelen resmî ilanlar ile ayakta tutulacaklar ve bunlara kaynak aktarılacak. Yani tam bir havuç-sopa stratejisi internet haber siteleri için uygulanacak” dedi.

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Keyfîliğe yol açacak

Demokrat Parti Sözcüsü Dr. Neslihan Çevik, TBMM’ye gelen Sosyal Medya veya Dezenformasyon ile Mücadele Yasa tekliginin kapsamının çok geniş olduğunu belirterek, “Yasa teklifinin dezenformasyon bakış acısı ile objektif hukuki değerlendirmeleri ucu açık ve keyfi değerlendirmelere kaydıracağı endişesini taşıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği üzere, bu yasa teklifinin sadece internet gazetelerini değil, sosyal ağ sağlayıcılarını, sosyal medya şirketlerini, en önemlisi de kullanıcıları hedef aldığını dile getiren Çevik “Örneğin, aklımıza yeni risk alanları olarak devlet kurumları dışında enflasyon veya göçmenler ile ilgili veri paylaşanlar veya iktidarın hızla oy kaybedişini yayınlayan siyasi tercih araştırmaları geliyor. Buluttan nem kapmıyoruz! Ne de olsa İktidarın rakamlar konusunda dosyası kabarık” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi

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Orwell’in 1984 romanındaki gibi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya yasasını eleştirerek George Orwell’in 1984 romanına benzettiler.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. TBMM komisyonlarında görüşülmeye başlanan sosyal medya yasasını eleştiren Akşener, kanun teklifinin amacının yaşanan sorunları dile getirenleri, ekonominin kötü gidişatına dikkat çekenleri susturmak olduğunu belirterek, “Milletin haber alma özgürlüğü yerine, yandaşlarının, yolsuzluk yapma özgürlüğünü, korumak istiyorlar. Ama orada duracaksınız! Siz yalana sığındıkça, biz sizi gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz. Siz George Orwell romanlarına öykündükçe, biz demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Siz, hürriyetin karşısında durdukça, biz de inatla, ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!’ demeye devam edeceğiz” dedi.

Bir an önce geri çekilmeli

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, internet haber sitelerine sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören AKP yasa teklifinin ülkedeki özgürleri yok etme amacı taşıdığını belirtti.

Teklifte yapılan gazeteci tanımını da eleştiren Tuncay Özkan, “Örneğin bir gazeteci tanımı yapıyorlar. Kimseye sormadan kendileri tanımlıyorlar. Hani 1984 romanında Hakikatleri Doğrulama Enstitüsü vardı. Böyle bir enstitü haline getiriyorlar Basın İlan Kurumu’nu. O ‘bu doğrudur’ derse doğru, ‘yalandır’ derse yalan olacak. Türk insanına karşı, gazetecilerimize, medya kuruluşlarımıza, özgürlüğümüze karşı girişilmiş en menfur saldırıdır. Bunu bir an önce elbirliği ile savuşturmalıyız. AK Partili arkadaşlarımız da buna destek olmalılar. Bunu kim istedi, kim getirdi bilmiyorum. Saray istiyorsa uymasınlar. Onlardan ricam düzenlemelerini bir an önce geri çeksinler” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Hedef tam bir istibdat rejimi

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifinin olası etkilerine ilişkin tartışmalar sürüyor. Diken’in sorularını cevaplayan Türkiye Gazeteciler Sendikası avukatı Ülkü Şahin, düzenlemenin kabul edilmesi halinde internet sitelerinin ana sayfalarının tekzip metinleriyle kaplanacağına dikkat çekti. Şahin, düzenlemenin başta gazeteciler olmak üzere tüm halkın cezai tehdit altında bırakılmasına yol açacağına vurgu yaptı. Şahin, düzenleme ile sansür ve otosansürün genişleyeceğini söyledi. Hedefin ‘istibdat rejimi’ olduğunu söyledi. Şahin, “Teklif ile internet medyasına her bir içeriğini iki yıl süreyle muhafaza etme yükümlülüğü getiriliyor” dedi.

Ciddi bir yaptırım gücüne kavuşacak

“Yine teklifte internet haber sitelerine tıpkı gazete ve dergilerde olduğu gibi bir beyanname verme zorunluluğu getirilmiş” diyen Şahin, şunları söyledi: “Ancak bu beyanname halihazırda yayın merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığına veriliyorken tek bir merkeze Basın İlan Kurumuna verilmesi teklif ediliyor. Beyannameye dair yetkinin devri, beraberinde yayın durdurma ve internet haber sitesi vasfının olmadığının tespiti talebiyle mahkemeye başvurma, internet haber sitesinin resmi ilanının kesilmesi ve çalışanların basın kartının iptaline kadar giden bir sürecin başlatılmasını da olanak tanıyor. Basın İlan Kurumu, resmi ilanların adil dağıtımıyla görevli kurum olduğu halde yetkilerini tarafgir şekilde kullandığına dair ciddi eleştiriler alıyorken bu düzenlemenin yasalaşması halinde tüm Türkiye’deki yerel, ulusal fark etmeksizin tüm süreli yayınların ve internet haber sitelerinin tek bir merkez üzerinden denetimini sağlayan ciddi bir yaptırım gücüne daha kavuşmuş olacak.”

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40 yıllık gazetecilerin kartı iptal ediliyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Meclis Genel Kurulu’nda Basın Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifini eleştirerek, “Adı dezenformasyon’ diye geçiyor. Esas mesele şu: Yeni bir suç türü icat ediliyor. Normal şartlarda dezenformasyonla mücadeleye ihtiyaç var mı? Var. Madde doğru yazılsa iyi olur. Bir de ama bir şeye ihtiyaç var; bağımsız bir yargı lazım” diye konuştu. Kırk yıllık gazetecilerin kartlarını iptal edildiğini, böyle şeylerin kabul edilmesi mümkün olmadığını da söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Basın İlan Kurumunun başka bir vesayet kurumuna dönüşmesini şiddetle reddediyoruz. Uygun maddeler var, ama onları havuç yapıp bu zaptiye maddelerinin, bu zulüm maddelerinin ve bu, seçime giderken muhalefeti susturma, gazetecilere ayar verme maddelerinin karşısında dimdik direniriz” ifadelerini kullandı. Ankara – Recep Gören

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Basını zapturapt altına almak istiyorlar

Hukukçu Ruşen Gültekin’e göre iktidarın Meclis’e sunduğu kanun teklifi birçok açıdan Anayasaya aykırılık teşkil ediyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, 12 yıldır siyasallaşmış bir yargıyla iç içe olduğumuzu söyleyen Gültekin, “Ben eski Yargıtay Basın Savcısıyım. Yalan haber yapma hususunda neyin yalan olup olmadığına, neyin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu olup olmadığına kim karar verecek? ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun tespiti kim tarafından yapılacak? Bunun için yalan tespit kurulu mu kurulacak? Bu, her şeyden önce Anayasa’daki ‘öngörülebilir belirlilik’ kuralına açıkça aykırıdır. İkinci olarak da bu düzenleme keyfi uygulamalara yol açar. Bugün kanun, muhalif ve iktidar mensuplarına farklı uygulanıyor. Ayrıca düzenleme Anayasa’daki ifade hürriyetinin doğrudan ihlaline yol açar. Burada asıl amaç basını zapturapt altına almak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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İktidar bültenleri resmî ilanla yaşatılacak

Sosyal medya yasasına tepki gösteren DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, kanun teklifi ile internet haber sitelerinin sorumlularının her türlü bilgilerinin alınarak kayıt altına alınmasının öngörüldüğünü de dile getirerek, “İnternet haber sitelerine açıkça müdahale edecekler. Haberleri silme baskısı yapacaklar. Öte yandan iktidarın propaganda bülteni gibi çalışan internet haber siteleri ise Basın İlan Kurumu’ndan gelen resmi ilanlar ile ayakta tutulacaklar ve bunlara kaynak aktarılacak. Yani tam bir havuç-sopa stratejisi internet haber siteleri için uygulanacak” dedi.

Türkiye’nin durumunun artık gizlenebilir gibi olmadığını, artık mızrağın çuvala sığmadığını dile getiren Yeneroğlu şunları söyledi: “Hayat pahalılığı, adaletsizlikler, yolsuzluklar, yasaklar ve türlü rezillikler artık herkesin malumu. Hükümet televizyon ve radyoları RTÜK ile kontrol altına aldığı gibi interneti ve sosyal medyayı da kontrol altına almak istiyor. Belki geçici olarak kısmen başarılı da olabilir.”

Ankara – Adnan Solmaz