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3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Zamlar geri çekilsin

03 Şubat 2022, Perşembe 01:00
PEŞ PEŞE GELEN FâHİŞ ELEKTRİK, DOĞALGAZ VE AKARYAKIT ZAMLARINA TEPKİ ARTARAK SÜRÜYOR.

MAAŞ ARTIŞLARI ŞİMDİDEN ERİDİ

Asgarî ücret zammının yarısını şimdiden eritip, memur ve emekli maaşlarındaki artışları da anlamsız hale getiren zamlar, dar ve sabit gelirli kesimlerin belini bükerken, iktidar halkı rahatlatmaya yönelik adımlar atmayı ısrarla reddediyor.

KDV KALKMALI VEYA %1’E İNMELİ

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Sakarya: “Elektrikte sadece meskenler için yapılan sınırlı kademe değişikliği çözüm değil. Acımasız zamlar belli oranda geri alınmalı. KDV kalkmalı veya %1’e inmeli.”

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Zamlar geri çekilsin

AKP hükümetinin elektrikte yeni düzenlemesinin de derman olmayacağını belirten EMO YK Üyesi Sakarya, çözüm için acımasızca yapılan zamların geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

AKP hükümetinin yoğun tepkiler sonrası elektrik zammında yaptığı düzenleme faturaları sadece 41 lira düşürecek. AKP iktidarı yılbaşında elektrikte kademeli tarifeye geçmişti. Zam oranı aylık 150 kWh’ye kadar olan harcamaya yüzde 50 olarak belirlenirken ikinci kademeye ise yüzde 125 zam açıklandı. Ancak iki üç katına çıkan zamlı faturalar tepki çekince iktidar önceki günkü kabine toplantısında kademede değişiklik yapma yoluna gitti. 150 kWh harcama limiti 210’a çıkarıldı. Bu değişiklik yurttaşın derdine yine derman olmayacak. Cumhuriyet’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya’nın yaptığı hesaplamaya göre, 210 kWh elektrik kullanan yurttaş, Ocak tarifesine göre 329 lira 60 kuruş ödeyecekti. Kullandığı elektriğin 150 kWh’yi düşük, kalan 60 kWh yüksek kademeden hesaplanacaktı. Şimdi kademe sınırı 210 kWh’ye çıkarıldığı için Şubatta tamamı düşük kademeden hesaplanacak. Ödeyeceği tutar da 288 lira 40 kuruş olacak. Yani ödeyeceği tutarı 41,2 lira düşmüş olacak.

Düzenleme yine yetersiz kaldı

Ayrıca kademeli tarife sadece meskenlerde var. Sanayi ve ticarethanelerde zam oranı yüzde 125. Tarımsal sulamada da yüzde 92. Bunlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Sakarya, çözüm için acımasızca yapılan zamların belli oranda geri çekilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Tarifeler vergilerden arındırılmalı. Mesken tarifesinde KDV kaldırılmalı ya da yüzde 1 gibi bir orana çekilmeli. Tabiî tarımsal sulama ile sanayi ve ticarethaneler için de bu yapılmalı” dedi. Sakarya, benzer bir düzenlemenin 2003’te de olduğunu, yine 150 kWh’nin baz alındığını ancak bu tarifenin uygulanmadan kaldırıldığını anımsatarak şu anda ise kişi başı tüketimin 314.2 kWh’ye çıktığını kaydetti. “Buradan hareket edersek kademeli tarife yapılacaksa 300 kWh olması lazım. Düzenleme yine yetersiz kaldı” diye konuştu. 

Zamlar esnafı kara kara düşündürüyor

Asgari ücret, elektrik, doğal gaz, ambalaj gibi birçok kalemde yapılan zamlar lokantacıları kara kara düşündürüyor. İzmir’in en işlek semtlerinden Kemeraltı’nda lokanta işleten Erhan İmir, maliyetlerdeki artışı VOA Türkçe’ye şöyle anlattı: “2021 Haziran ayında 252 lira olan 18 litrelik çiçek yağının şu anki fiyatı 530 lira. Beş litrelik zeytinyağı 165 liradan 330 liraya çıktı. Bizim ekmeği alış maliyetimiz 1 lira 20 kuruştu. Şu anda 2 lira. Ana kalemlerimizde yüzde 100’ün üzerinde bir enflasyon farkı var.”  Yaklaşık 10 yıldır Kemeraltı’nda bir lokanta işleten Mehmet Karakoç da bütün girdilere yüzde 60 ila 70 arasında zam geldiğini ifade etti. Haber Merkezi

Haber Merkezi

 

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