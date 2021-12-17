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17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Zamlar halkı iyice bunalttı

17 Aralık 2021, Cuma 00:50
DÖVİZDEKİ ARTIŞLA BİRLİKTE TEMEL GIDA MADDELERİ DAHİL HERŞEYİN KAT KAT ZAMLANMASI, MİLLETİ BEZDİRDİ. ESNAF İŞ YAPAMAZ HALE GELİRKEN, DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR EN TEMEL İHTİYAÇLARINI DAHİ KARŞILAYAMAYACAK DURUMDA.

TÜKETİCİ ÇILDIRMAK ÜZERE

Fiyat artışı en temel gıda maddeleri olan un, şeker, yağ ve kuru gıdaya da yansımış durumda. Market ve bakkallarda temel ihtiyaçlarını karşılamak için giden vatandaşlar yüzde 60’a varan zamlarla karşılaşıyor. ÇETKODER Başkanı Göktaş: “Zamlar tüketiciyi çıldırtmak üzere.”

ESNAF DA FİYATLARA YETİŞEMİYOR

Fiyatların artması esnafı da olumsuz etkiledi. Genelde toptancılarla açık hesapla çalışan esnaf, sattığı ürünün yerine yenisini alamıyor. Fiyatlar günlük değişiyor. Sabah 20 liraya satılan ürünün yerine yenisini koymak isteyen esnaf aynı ürünü 25 liradan almak zorunda.

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Zamlar halkı iyice bunalttı

Ekonomik kriz halkın belini büktü. Esnaf sattığı ürünleri alamıyor, yoksul kesim evine ekmek götüremiyor. Vatandaş her gün yenisi eklenen zamlardan iyice bunaldı.

Ülkede ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Halkın alım gücünün azalması karşısında neredeyse her gün artan fiyatlar hayatı olumsuz etkiliyor. Esnaf iş yapamaz hale gelirken, dar gelirli yurttaşlar en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma geldi. Fiyat artışı en temel gıda maddeleri olan un, şeker, yağ ve kuru gıdaya da yansımış durumda. Marketlerde, bakkallarda temel ihtiyaçlarını karşılamak için giden yurttaşlar yüzde 60’a varan zamlarla karşılaşıyor.

Esnaf ayakta durmaya çalışıyor

Artı Gerçek’in haberine göre, fiyatların artması sadece vatandaşları değil, esnafı da olumsuz etkilemiş durumda. Genellikle açık hesapla toptancılarla çalışan esnaf, sattığı ürünün yerine yenisini alamıyor. Çünkü fiyatlar günlük değişiyor. Sabah 20 liraya satılan ürünün yerine yeni ürün almak isteyen esnaf aynı ürünü 25 liradan almak zorunda kalıyor. İş yapamaz durumda olan esnaf ayakta durmaya çalışırken, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan vatandaşlar yaşam mücadelesi veriyor. Yaşanan ekonomik kriz hayatın birçok alanına yansımış durumda.

Eşitlik yok, adalet yok

Zamların kendilerine kötü yansıdığını, esnafın da bu zamlar karşısında iş yapamaz hale geldiğini anlatan Alkan, vatandaşla yüz göz olduklarını söyledi. Vatandaşın artan fiyatlardan esnafı sorumlu tuttuğunu ifade eden Esnaf Şinasi Alkan, “Alım gücü düştü. Bu böyle gitmez. Ben bu iktidarın böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle gideceklerinden eminim. Eşitlik yok, adalet yok. Birinci şart adalettir. Eşitlik, adaletin olduğu, insan kayırmanın olmadığı bir düzen gerekiyor. O düzen gelirse insanlar birbirine güvenir. Haksızlık olmaz” ifadelerini kullandı.

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Fiyatlara yetişmek mümkün değil

Merkezi Mersin’de bulunan Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, son zamların vatandaşı canından bezdirdiğini belirterek, “Zamlar tüketiciyi çıldırtmak üzeredir” dedi. Piyasaların durumunun iç açıcı olmadığını ve her gün her şeye zam geldiğini belirten Göktaş, “Gelen zamlar artık milleti çıldırtır hale geldi. Temel gıda maddelerine gelen günübirlik zamlar insanları çileden çıkarıyor. Vatandaş raflardaki ürünlerin fiyatına yetişemediği gibi yaşam mücadelesi veriyor. Hal böyle iken en önemli olan temel gıda maddesi ve halkımızın hiçbir şey bulamasa bile tek başına karnını doyurmaya çalıştığı ekmek fiyatları uçtu” dedi.

Vatandaş taş mı kemirsin?

Göktaş, “Fakir ve dar gelirli halkımız artık taze ekmeği alamadığı için fırınlardan, bir gün sonra bayilerde satılmayıp geri dönen bayat ekmekleri alıyor. O bayat ekmekleri sıcak şekerli suya banarak, yada çaya banarak karnını doyurur hale geldi. Bugün gelinen noktada ülkenin her yerinde ekmeğin değişik fiyatlar ile halka sunulması şaşırtıcı ve üzücüdür. Ayrıca gramajlarının farklı olması, içindeki katkı maddelerinin farklı olması ise ayrı bir durum olarak endişe vericidir (…) Zam bu milletin artık kaderi haline geldi. Evinde 5 nüfus- 7 nüfus olan dar gelirli ve asgari ücretli ya da emekli vatandaş ne yapsın? Taş mı kemirsin?” diye sordu.

Ankara – Anka

Haber Merkezi

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