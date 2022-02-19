Elektrik ve doğalgaz zamlarına tepkiler yurt sathında çığ gibi artıyor.

Eskişehirli esnaf:

“Sizden ricamız; artık gözlerimizin içine bakın! Gözlerimizdeki öfkeyi artık görün. İnsan gibi yaşamak sizlerin nasıl hakkıysa bizlerin de hakkı.”

85 yaşındaki emekli:

“Ben 85 yaşındayım. Bugüne kadar çok iktidarlar geldi, geçti. Ben böyle pahalılık, böyle zam hayatımda ilk defa görüyorum. Oyumuzla düzelteceğiz.”

Sinoplu esnaf:

“Ödemelerde zorlanıyoruz. Dükkanı satmak zorundayız. Esnaf önceden benden yemek yiyordu. Şimdi yiyemez hale geldi. Neden? Çünkü onların da işleri yok.”

Ankaralı vatandaş:

“35 yaşında kuyruktaydım, 85 yaşına geldim hâlâ kuyruktayım. Uzaya gitmenin aya gitmenin kuyruğu değil bu. İnsanların temel ihtiyacını almanın kuyruğu.”

İzmirli spotçu:

“Böyle bir şey görmedik. Herkes bize telefon ediyor. ‘Çekyatım satılık, klimam satılık, dolabım satılık ve makinem satılık’ diyor.”

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Zamlara tepki çığ gibi

Elektrik ve doğal gaza gelen zamlara vatandaşın tepkisi çığ gibi büyürken, esnafın belini büken zamlar protesto ediliyor.

Eskişehir’de elektrik ve doğal gaza gelen zamlara tepki amacıyla esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından ortak bir eylem yapıldı. Eylemde, yazarkasa yakmak isteyen sivil toplum kuruluşu ve esnafa, emniyet tarafından izin verilmemesi sebebiyle eylemciler hesap makinesi ve cep telefonu yakarak zamlara tepki gösterdi. Eyleme katılanlar, ‘Zamlar geri alınsın’ sloganları atarak, ‘Faturayı size keseceğiz’, ‘Esnaf bu yükü kaldıramaz’, ‘Artık yeter. Elektrik zammı geri çekilsin’, ‘Zam değil soygun’ yazılı döviz açtı.

Gözlerimizdeki öfkeyi artık görün

Eylemde konuşan ve artık öfkeli olduklarını belirten işletme sahibi Deniz Demir ise şunları söyledi: “Sizden ricamız; artık gözlerimizin içine bakın! Gözlerimizdeki öfkeyi artık görün. İnsan gibi yaşamak sizlerin nasıl hakkıysa bizlerin de hakkı. Bu ay herkes 3 tane gazete okudu. Bu gazeteler hangileri? Evlerimize gelen elektrik gazetesi, doğal gaz gazetesi ve marketlerdeki zam gazetesi. Bu gazeteler biz istemesek de evlerimize girdi. Bu ay halkımız, ekonominin durumunu gazetelerden okudu. Bizler bacasız fabrikalarız. Turizm sektörü ve esnafların maliyetlerini bu kadar arttırdığınız zaman ülkeye istihdam ve döviz anlamında en büyük geliri sağlayan sektöre bir metrelik bir bıçak sokmuş oluyorsunuz. Sonra KDV’yi yüzde 7 indirdiğinizi söylüyorsunuz. Yani bir metre soktuğunuz bıçağı, 7 santimini çekerek sevinmemizi bekliyorsunuz.”

Böyle pahalılık görmedim

Eylemde söz isteyen 85 yaşındaki emekli Bilal Baydar ise, “Ben 85 yaşındayım. Bugüne kadar çok iktidarlar geldi, geçti. Ben böyle pahalılık, böyle zam hayatımda ilk defa görüyorum. Biz emekliler olarak 10 milyona yakın insanız. Bir o kadar da esnaf ve tüccar vardır. Bu devletin asıl patronları bizleriz. İktidarı da muhalefeti de ayakta tutabilecek olan bizleriz. Kafamızı çalıştırır ve oyumuzu iyi kullanırsak, iyi günler yakındır” diyerek zamlara tepkisini dile getirdi.

Yine aynı kuyruktayız

Sinop’ta restoran işletmeciliği yapan Erdal Yavuz, zararına çalıştığı için dükkânını kapatmak zorunda olduğunu söyledi. Yavuz, “Ödemelerde zorlanıyoruz. Dükkânı satmak zorundayız” dedi. Sinop’ta restoran işletmeciliği yapan Erdal Yavuz, esnafın alım gücünün düştüğünü belirterek, “Esnaf önceden benden yemek yiyordu. Şimdi yiyemez hale geldi. Neden? Çünkü onların da işleri yok” dedi. Ankara’da vatandaşlar daha ucuza Ayçiçek yağını alabilmek Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde sıraya girdi, saatlerce bekledi. Bir vatandaş, “35 yaşında kuyruktaydım, 85 yaşına geldim hâlâ kuyruktayım” dedi. Bir başka vatandaş, “Uzaya gitmenin aya gitmenin kuyruğu değil bu. İnsanların temel ihtiyacını almanın kuyruğu” diye konuşurken, başka bir yurttaş ise, “Eskiden dedemle kuyruğa girerdik, aradan 42 sene geçmiş şimdi yine aynı kuyruktayız” dedi.

Çok kepenk inecek

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Konak, Karabağlar ve Buca’nın ardından Kemalpaşa’da da esnafı ziyaret ederek dertlerini dinledi.

Bayır, “Esnaf elektrik faturasını ödeyebilmek için kredi çekiyor. Kiradan fazla elektrik faturası ödüyor. Bu duruma çözüm bulunmazsa üzülerek ifade etmek isterim ki, çok kepenk iner” dedi. İzmir Kemalpaşa’da ikinci el eşya satan bir esnaf, dükkândaki bebek arabasını göstererek, “Ailenin durumu yok, parasız kalmış, bebek arabasını sattılar. Biz de ekmek parası için almak durumundayız” dedi. Bir spotçunun “Böyle bir şey görmedik. Herkes bize telefon ediyor. Çekyatım satılık, klimam satılık, dolabım satılık ve makinem satılık diyor.”

Eskişehir/İzmir - Anka