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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Zamlarda Avrupa birincisiyiz

03 Kasım 2021, Çarşamba
Türkiye’de elektrik ve doğal gaz fiyatlarında son iki yılda üst üste yaşanan artışlarla Avrupa’da birinci durumdayız.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında son iki yılda üst üste yaşanan artışlar Türkiye’yi Avrupa’nın zam şampiyonu yaptı. 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye’de elektrik fiyatları yüzde 47,4 artarken doğal gaz fiyatları da yüzde 42,3 yükseldi. Aynı dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde ise fiyatlarda düşüş yaşanması dikkat çekti. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı veriler Türkiye’de enerji fiyatlarında son yıllarda büyük artış yaşandığını gösteriyor. Fiyatlar konutlarda kullanılan elektrik fiyatlarını kapsıyor. 2019 yılının ilk yarısı ile 2021 yılının ilk yarısı arasındaki 2 yıllık değişime bakıldığında ortaya şu manzara çıkıyor. 39 ülkenin 24’ünde fiyatlar yükselirken 15’inde ise düştü. En çok artış yüzde 47,4 ile açık ara Türkiye’de. Ardından yüzde 21,9 ile Polonya ve yüzde 20,8 ile Ukrayna geliyor. Artışların çoğu yüzde 10’nun altında. 10 ülkede artış oranı yüzde 5’ten düşük.

Elektrik fiyatları yüzde 30,6 arttı

Euronews Türkçe’nin haberine göre, bütün vergiler dahil yerel para birimine göre yapılan hesaplamaya göre 15 ülkede ise fiyatlar düştü. Bunların başında yüzde 38 ile Hollanda geliyor. Satın alma gücüne göre elektrik fiyatlarındaki değişime bakıldığında da zirvede Türkiye var. Satın alma gücüne göre son 2 yılda elektrik fiyatları Türkiye’de yüzde 30,6 arttı. Aynı dönemde AB ortalaması ise yüzde 1,4’te kaldı.

Başkanlık zamları

DEVA Partili Birol Aydemir, doğal gaz zamlarını eleştirdi, “Başkanlık döneminde sanayiye yüzde 300, elektrik üreticilerine yüzde 356 ve meskenlere yüzde 95 zam yapılmış oldu” dedi. “Eylül sonunda umarız haklı çıkan biz olmayız da vatandaşlarımızın üzerine yeni zamlarla ek yük binmez demiştik. Ama üzülerek söylüyoruz ki haklı çıktık” diyen Aydemir, “Doğal gazda 2021 yılı içinde sanayiye yüzde 150, elektrik üreticilerine yüzde 186 ve meskenlere yüzde 19 zam yapılmış oldu. Başkanlık döneminde ise sanayiye yüzde 300, elektrik üreticilerine yüzde 356 ve meskenlere yüzde 95 zam yapılmış oldu” dedi. İktidarın ‘Biz vatandaştan almıyoruz’ söyleminin tamamen yanlış olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Bu kış, özellikle de yoksul insanlar için çok soğuk geçecek. İnsanlar doğal gaz yakamayacak. Şimdi ‘Doğal gazda fiyat arttırmadık’ diyorlar, ama doğal gazı da elektriği de arttırmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

Haber Merkezi

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