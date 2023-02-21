"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Zelzele öyle bir İlahî ihtardır ki...

21 Şubat 2023, Salı 00:04
Mustafa Polat’ın 28 Mart 1970’teki Gediz depremi üzerine yazdığı ve 30 Mart günü çıkan yazısı:

Bu yıl, ilk şiddetini Van’da gösterdi. Şehri günlerce salladı, sonra birden Ege’ye sıçradı. Demirci kazasını ziyaret etti. Ve nihayet geçen gece de bütün Türkiye’de birden kendini gösterdi. En büyük hasarı Gediz’de yaptı. Zarar bir hayli büyük; yüzlerce vatandaşımız ölmüş, yüzlercesi yaralanmış ve binlerce insan da evsiz barksız kalmış bulunuyor. 

Zelzele; öyle dehşetli bir İlahî ihtar, oyle azametli bir Rahmanî ikazdır ki, onun karşısında ancak insan acz ve zaafını hisseder, Rabbine ilticadan, günah ve kusurları sebebiyle istiğfar edip, Hâlik-ı Kâinata yönelmekten başka birşey hissedemez, hiçbir çıkar yol göremez.

Fennin zirveye tırmanmış olmasına, ilmin tekâmülünün nihayet hududunu zorlamasına rağmen, zelzele ne önlenebilmiştir ve ne de geleceği zamanı tespit etmek mümkün olmuştur. Ölüm gibi, nasıl gelir, ne zaman gelir, belli değildir. Lâkin mutlak olan şudur ki; te’dib için gelir, ikaz için gelir. 

Zelzele, beserin günah ve hataları karşısında zeminin isyanıdır. Zelzele dağın, taşın dile gelmesi, toprağın konuşması, insanların zulmünden, kabahatinden feryat etmesidir. 

Evet, zelzele ya ekseriyetin hatasından, yahut bazı gafil başların küfür ve dalâletâlud icraatından gelir, lakin daima kahır sillesinin altında müminler için rahmet getirir, bereket getirir, nur getirir, huzur getirir. Musibetzedenin mükâfatı ya bütün şefkat hislerini ona hizmetkâr yapmakla verilir; yahut bütün günahlarından, hata ve kusurlarından affedilerek haşrolmakta tahakkuk eder. Ama mutlaka musibetzede mükâfatla taltif görür. Zelzele, Rabb-i Rahimimizin Kahhar isminin tecellisini gösterirken, insanlann ne kadar şefkate muhtaç, ne kadar merhamete susamış olduğunu ispat eder.

Zelzele, İslamı teyid eder; Kur’an-ı Hakimi tasdik eder ve illâ da küfür ve dalâlet ehlini te’dib ile uyandırmak ister. Ne dünya saltanatı, ne şan, ne şöhret, ne mevki, ne servet, hiçbir şey, hiçbir kuvvet insanı zelzelenin elinden kurtaramaz 

Zelzele, kıyametin habercisidir. Dağların, taşların pamuk gibi atılacağı, herşeyin birbirine karışıp helâk olacağı, dünyanın vefat edeceği o hesap gününü hatırlatır.

Kaçmak ve kurtulmak mümkün mü? Katiyen değil. Mülk Onundur, Malik-i Hakiki Odur, tasarruf Onun elindedir. Kaçmakla kurtulamayız; rahmetine, merhametine, şefkatine, lütuf ve keremine iltica etmekle kurtulabiliriz. Insana da bu yakışır.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı

    Norveç'teki Boşnak Müslümanlar da depremzedeler için seferber oldu

    Acınız acımızdır

    Hikmet, Uyarı ve Rahmetin İç İçe Olduğu Tecelli: Deprem bir uyarıdır

    Hatay merkezli depremle ilgili ABD'den açıklama

    'Antakya fayı kırıldı'

    'Hatay'daki barajlarda güvenliği tehdit eden bir durum yok'

    Yunanistan'dan AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı

    'Çin, Rusya ile ittifak yaparsa bir dünya savaşı çıkacaktır'

    'Türkiye'den tarif edilemez özel duygularla döndüm'

    Şimdi öğrenciler ne yapsın?

    Zemin sert, binalar yığma

    Malatya'da tutuklu sayısı 28'e yükseldi

    Deprem anında evler sürüklendi

    Hatay - Defne'de 6,4, Samandağ'da 5,8 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi

    'Uyardık, cevap alamadık'

    Beklenen afet sadece izleniyor

    Gecikmenin vebali kimde?

    'Kıyamet gibiydi, her yer yıkılmıştı'

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Öyle bir musibetten çekininiz ki...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hukuk fakülteleri, zelzele ve siyaset
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’un medyadaki dili
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu gazeteyi kim ayakta tutuyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem: 3 kişi vefat etti, 213 kişi hastanelere sevk edildi - 32 artçı yaşandı
    Raşit YÜCEL

    21 Şubat bir başlangıç değildi
    Mehmet KARA

    19080 gündür hak, hukuk, adalet dedik
    Nejat EREN

    İnançsızlık tamiri zor bir yara

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.