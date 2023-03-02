Zemin etütleri 2 ayda nasıl tamamlanır?

Ankara Milletvekili Levent Gök, deprem bölgesinde yeni yapılar için inşaat çalışmalarına başlanmasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “100 bin kilometrekareyi aşkın devasa afet bölgesinin bütün zemin etütleri hangi yöntemle 2 ay içerisinde tamamlanacaktır” diye sordu.

Afet bölgesindeki yeni yapılaşmanın çok sayıda hata ile devam ettiğini belirten Gök, “Her gün onlarca sarsıntı yaşanan bir coğrafyada temel atmak veya beton dökmek yurttaşlarımıza yeni mezarlar hazırlamaktan farksızdır” dedi. Ankara - anka

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