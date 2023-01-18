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18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zengin fakir uçurumu büyüyor

18 Ocak 2023, Çarşamba 01:15
SON İKİ YILDA DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KAZANILAN SERVETİN ASLAN PAYI EN ZENGİN AZINLIĞIN ELİNDE TOPLANDI.

SERVETİN ÜÇTE İKİSİ YÜZDE 1’İN

Küresel çapta yoksulluğu azaltmayı hedefleyen Oxfam’ın raporuna göre son iki yılda en zengin yüzde 1, dünya genelinde yeni kazanılan zenginliğin üçte ikisini elinde topladı. 2020’den bu yana kazanılan 42 trilyon doların 26 trilyonu en zengin yüzde 1’in cebine girdi.

13 KİŞİ, 44 MİLYONDAN ZENGİN

Türkiye’de en zengin 13 milyarderin serveti, nüfusun yarısının toplam servetinden daha fazla (38.9 milyar dolara karşılık 38.5 milyar dolar). 13 kişinin toplam serveti, 44 milyonunkinden fazla. En zengin yüzde 1’in serveti, yüzde 90’ın servetinin 1.4 katı.

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Dünyada da Türkiye’de de zengin - fakir uçurumu büyüdü

Oxfam tarafından yayımlanan raporda dünyanın en zengin yüzde 1’inin servetinin, geri kalan yüzde 99’un iki katı olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de ise en zengin yüzde 1’in serveti, en alttaki yüzde 90’ın servetinin 1,4 katı.

Küresel çapta yoksulluğu azaltmayı amaçlayan Oxfam’ın raporuna göre son iki yılda en zengin yüzde 1’lik kesim dünya genelinde yeni yaratılan zenginliğin üçte ikisini elinde topladı. Rapora göre 2020’den bu yana 42 trilyon dolar servet meydana getirildi ve bu servetin 26 trilyon doları yani yüzde 63’ü küresel nüfusun en zenginlerden oluşan yüzde 1’inde toplandı. Raporda, dünyanın en zenginlerini oluşturan yüzde 1’lik kesimin, son 10 yılda yeni yaratılan zenginliğin nerdeyse yarısını kendinde topladığına vurgu yapılıyor. Oxfam İcra Direktörü Gabriela Bucher, en zenginler için vergilerin arttırılması çağrısı yaptı. Bucher’a göre eşitsizliği azaltmanın ve demokrasiyi diriltmenin ön koşulu bu. Bucher ayrıca vergilendirme politikalarında yapılacak değişikliklerin dünya genelindeki krizlerin çözümüne de yardımcı olacağını belirtti.

 

2 milyar insanı yoksulluktan kurtarmaya yeter

Bernard Arnault’un 179 milyar euroluk servetiyle şu anda dünyanın en zengin kişisi olduğu belirtilen raporda, servetinin yaklaşık 20 milyon Fransız’ın sahip olduğu mal varlığına eşit olduğu bilgisi paylaşıldı. Dünyadaki multimilyoner ve milyarderlerden yüzde 5 civarında vergi alınması halinde yılda 1,7 trilyon dolar gelir elde edilebileceği belirtilen raporda bunun da 2 milyar insanı yoksulluktan kurtarmaya yeteceği kaydedildi. Oxfam’ın daha önceki verilerine göre, dünyanın en zengin yüzde birlik kesiminin, dünyadaki servetin yarısını kontrol ettiği yönündeydi. Yeni yayımlanan rapor ise, aradaki makasın çok daha fazla açıldığını gösteriyor.

Adaletsizlik hiç olmadığı kadar acımasız

Oxfam Raporu’na ek olarak Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Türkiye konusuna eğildi ve burada da çarpıcı verilere ulaştı. KEDV’e göre Türkiye’de en zengin 13 milyarderin serveti, nüfusun yarısının toplam servetinden daha fazla (38,9 milyar dolara karşılık 38,5 milyar dolar). Bir başka anlatımla 13 kişinin toplam serveti, 44 milyon kişinin servetinden daha fazla. Türkiye’deki en zengin yüzde 1’in serveti, en alttaki yüzde 90’ın servetinin 1,4 katı. Artı Gerçek’in haberine göre, dünyada gelir uçurumu ve adaletsizlik hiç olmadığı kadar acımasız ve en çıplak haliyle ortada duruyor. Yaygın kanı servet vergisi artışlarıyla bunun çözülmesi. Ancak bu yalnızca yarayı pansuman etmek olur. 

Haber Merkezi

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