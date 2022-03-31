Zeytin ağaçlarını sökmeye başladılar

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy bölgesinde Yeniköy- Kemerköy (YK) Enerji tarafından zeytin ağaçları sökümü yapılmaya başlandı.

Işıkdere mevkii ile Akbelen Ormanı arasında kalan ve daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile acele kamulaştırma kararı verilen 215 dönümlük alana şirket tarafından kömür ocağı açılmak isteniyor. Söküme karşı çıkan İkizköylüler ise işlemi engellemek için bölgede toplanmaya başladı. İkizköy İnsanca Yaşam için Direniyor adlı hesaptan Muğla Valiliği’nin sayfası etiketlenerek “Zeytinlik taşınmaz, yönetmeliğiniz yok hükmindedir! Zeytin ağacını söküp atacaklar, öldürecekler. Alana geçiyoruz, Milas, Bodrum destek lütfen” çağrısı yapıldı. Haber Merkezi

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