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10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Zeytin Dalı Şehidi dualarla uğurlandı

10 Eylül 2022, Cumartesi 19:40
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı ikindi namazından sonra Çorum’un Sungurlu ilçesi Sarıkaya köyü mezarlığına defnedildi.

Uçakcı MSB’den yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. ​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

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