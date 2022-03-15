Zeytinlik talanını durduracağız

Zeytinlik talanına tepkiler sürüyor. Ekoloji örgütleri temsilcileri, zeytinlikleri maden şirketlerinin talanından kurtaracaklarını söylediler.

Maden yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin önünün açılıyor. Çevre örgütleri birçok yerde yönetmeliğin iptali ya da geri çekilmesi için dâvâ açıyor. Yönetmelik değişikliğinin ilk gününden itibaren özellikle Ege bölgesinde birçok il ve ilçede bir araya gelen ekoloji dernekleri ve vatandaşlar değişikliğin iptal edilmesini talep etti. Yine başta İzmir ve Muğla baroları ve çevre örgütleri, yürütmenin durdurulması talebiyle dâvâ açtı. Son olarak İzmir Güzelbahçe ilçesinde bir araya gelen 70 kurum büyük bir zeytin mitingi gerçekleştirdi. Ege Çevre Platformu Eşsözcüsü Doğu Işık, “Bu yönetmeliğin termik santralleri ve madenleri işleten iktidar yanlısı şirketlerin yolunu açmak için değiştirildiği görülüyor. Bu konuda kamuoyu oluşturmak çok önemli. Ege bölgesinde birçok kentte etkinlikler düzenlendi. Zaten yönetmelik değişikliğine karşı yüzlerce dava açıldı” dedi.

Bu yönetmelik iptal edilmeli

Işık, yönetmelik değişikliğine karşı 7 bölgeden destek mesajları aldıklarını kaydetti. Çevre mücadelesinde hep birlikte olduklarını ifade eden Işık, yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesi için ortak mücadele çağrısı yaptı. Burhaniye Çevre Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Süleyman Aydınbaş da, “Zeytin ağaçlarını kaldırıp altındaki madenin aranması kadar saçma bir şey olamaz. Bu yönetmeliğin iptal edilmesi gerekiyor. Bizim tecrübelerimizle sabit ki zeytin ağaçları maden çıkartılan yerin toprağının niteliği değiştiği için aynı toprakta aynı verimi vermez. Bunun için bütün yurttaşları 190 milyon zeytin ağacına sahip çıkmaya çağırıyoruz” diye belirtti.

Haber Merkezi

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