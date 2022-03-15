"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Zeytinlik talanını durduracağız

15 Mart 2022, Salı
Zeytinlik talanına tepkiler sürüyor. Ekoloji örgütleri temsilcileri, zeytinlikleri maden şirketlerinin talanından kurtaracaklarını söylediler.

Maden yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin önünün açılıyor. Çevre örgütleri birçok yerde yönetmeliğin iptali ya da geri çekilmesi için dâvâ açıyor. Yönetmelik değişikliğinin ilk gününden itibaren özellikle Ege bölgesinde birçok il ve ilçede bir araya gelen ekoloji dernekleri ve vatandaşlar değişikliğin iptal edilmesini talep etti. Yine başta İzmir ve Muğla baroları ve çevre örgütleri, yürütmenin durdurulması talebiyle dâvâ açtı. Son olarak İzmir Güzelbahçe ilçesinde bir araya gelen 70 kurum büyük bir zeytin mitingi gerçekleştirdi. Ege Çevre Platformu Eşsözcüsü Doğu Işık, “Bu yönetmeliğin termik santralleri ve madenleri işleten iktidar yanlısı şirketlerin yolunu açmak için değiştirildiği görülüyor. Bu konuda kamuoyu oluşturmak çok önemli. Ege bölgesinde birçok kentte etkinlikler düzenlendi. Zaten yönetmelik değişikliğine karşı yüzlerce dava açıldı” dedi.

Bu yönetmelik iptal edilmeli

Işık, yönetmelik değişikliğine karşı 7 bölgeden destek mesajları aldıklarını kaydetti. Çevre mücadelesinde hep birlikte olduklarını ifade eden Işık, yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesi için ortak mücadele çağrısı yaptı. Burhaniye Çevre Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Süleyman Aydınbaş da, “Zeytin ağaçlarını kaldırıp altındaki madenin aranması kadar saçma bir şey olamaz. Bu yönetmeliğin iptal edilmesi gerekiyor. Bizim tecrübelerimizle sabit ki zeytin ağaçları maden çıkartılan yerin toprağının niteliği değiştiği için aynı toprakta aynı verimi vermez. Bunun için bütün yurttaşları 190 milyon zeytin ağacına sahip çıkmaya çağırıyoruz” diye belirtti. 

Haber Merkezi

***

Okumak için tıklayınız:

‘Zeytinime Dokunma’
Zeytinliklerde talan başladı
Zeytinden peynire
20 yıllık tükenişin ifadesi
Zeytinlikler için ölüm fermanı
Zeytinlikler için gözler yargıya çevrildi

 

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Çin'i uyardı: Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur

    Halkın yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırında

    Zeytinlik talanını durduracağız

    AB uyum sürecini tazelemeliyiz

    Vatandaş yakıtta musluğu iyice kıstı

    Millet İttifakını bölme hamlesi

    Cumhurbaşkanlığı sistemi sorun üretiyor

    Gıda fiyatları daha da tırmanacak

    Rusya’dan kaçış hızlandı

    Hekimler: Bir yere gitmiyoruz

    Zirve heyecanından uzak derbide 3 puan Galatasaray'ın

    Savaşın kazananı silah tüccarları

    Son 24 saatte 133 kişi vefat etti

    Erdoğan - Scholz ortak basın toplantısında hangi mesajlar verildi?

    Zelenskiy, ABD Kongresine hitap edecek

    'Evden tünel açarak çıktım'

    Guterres: Ukrayna dünyanın gözleri önünde yok ediliyor

    Harkiv'de bilanço ağır

    'Rusya ekonomisinin yüzde 15 küçülmesini bekliyoruz'

    Yap-İşlet-Devret modeli krediyle ev alımı gibiymiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Özgenç'ten Erdoğan'a hukuka dönüş çağrısı
    Ahmet BATTAL

    Özgenç’ten sistem eleştirisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Eski Bursa’daki is kokuları...
    Faruk ÇAKIR

    Mecburî istikamet hukuk olsun
    Genel

    Vatandaş yakıtta musluğu iyice kıstı
    Genel

    Halkın yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırında
    Genel

    AB uyum sürecini tazelemeliyiz
    Süleyman KÖSMENE

    Namaza nasıl alışalım?
    Abdil YILDIRIM

    Kul olmak istiyorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.