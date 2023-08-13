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14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Zeytinliklere mermer ocağı tehdidi

13 Ağustos 2023, Pazar 17:00
Demircioğlu Beton Şirketi, 2013 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı izinle İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Cevaplı Mahallesi sınırlarında kalker ocağı açtı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde mermer ocağı açmak için de izin istedi. Ruhsat sahası içerisinde 4,41 hektarlık alanda yıllık 50 bin ton kapasiteli mermer ocağı açmayı planlayan Şirket, projede sulu sistem tel kesme yöntemi kullanılacak. Alanda üç günde bir patlatma yani yılda 100 patlatma yapılması planlanıyor. Üç endemik bitki türünün yaşam alanındaki proje köye bir kilometre, içme suyu kaynağına 840 metre, zeytinliklere ise 430 metre mesafede. Ayrıca, proje alanı üç endemik bitki türünün de yaşam alanı. Bu bitkiler, çan çiçeği, dağ çayı ve kekik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projenin nihai raporunu yayınlayarak halkın görüşlerine açtı.

Akademisyenlerin raporu tepki çekti

İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projeye onay verirken İzmir Büyükşehir Belediyesi ise proje ile ilgili olumsuz görüş bildirdi. artı gerçek’in haberine göre, maden ocağının yerleşim alanlarına, bağ, bahçe, zeytinlik ve orman alanlarına yakın olduğunu vurgulayan belediye bunun telafi edilemeyecek zararlar doğuracağını dile getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Tolga Oyman, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Şen, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ufuk Malayoğlu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Tokgöz Güneş’in imzasının yer aldığı raporda ise gerekli tüm önleyici uygulamalara sadık kalınması koşuluyla mermer ocağının faaliyete geçmesi durumunda bölgedeki zeytin ağaçlarına olumsuz bir etkisinin olmayacağı savunuldu.

Haber Merkezi

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