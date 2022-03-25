Zincir marketlere ikinci soruşturma

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, beş zincir marketin ‘rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin’ ikinci soruşturmanın açıldığını söyledi.

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekimde çıkacağını söyleyen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşmak için başvurduğunu ama reddettiklerini söyledi. A Para’da yayınlanan Ekonomi Masası programına katılan yılda 350 civarında soruşturma yürüttüklerini belirten Küle, “Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var. Gübrede son aşamaya geldik. Temmuzda nihai karar çıkacak. Bebek maması, beyaz eşya gibi sektörlerde soruşturmalar sürüyor.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 257

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.