MOSKOVA’DA BUGÜN GERÇEKLEŞECEK OLAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ ANKARA’DAN ATEŞKES MESAJLARI GELDİ.

Şehit sayısı 60’a dayandı

BAHAR Kalkanı harekâtının devam ettiği ve şehit sayısının 60’a dayandığı süreçte “Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz” demeyi sürdüren iktidar, Moskova zirvesi öncesinde de “ateşkes ve barış” mesajları verdi.

Ateşkes, barış ve çözüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyaretinden beklentisini “Bölgede sür’atle bir ateşkesi sağlayabilmek" olarak dile getirirken, Millî Savunma Bakanı Akar “Amacımız siyasî çözüm ve barış” ifadesini kullandı.



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Zirve öncesi ateşkes mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya ile gerçekleştirilecek zirve öncesinde ateşkes mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. “Ziyaret öncesi Rusya’dan Türkiye’ye yeni bir teklif var mı?” sorusuna Erdoğan, “Şu anda teklif filan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Zaten ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak Sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz” cevabını verdi. Rusya ziyaretinden beklentisinin sorulması üzerine Erdoğan, “Bölgede sür’atle ateşkesi sağlayabilmek” dedi.

Akar: Amacımız çözüm

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in önemli bir görüşme yapacağı dile getirilerek “Bu görüşmeden beklentiniz nedir? Nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyoruz?” sorusu üzerine Akar, şunları söyledi: “Başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. En üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimiz muhatabı Sayın Putin’e ifade edilecek. Dolayısıyla bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir, siyasî çözümlerdir. Bu konuda başlangıçtan itibaren görüşlerimizi, taleplerimizi hep iletmiş bulunuyoruz.” TBMM – aa

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İdlib’de 2 şehit daha

MillÎ Savunma Bakanlığı, İdlib’de rejimin açtığı ateşte 2 askerimizin şehit olduğunu, 6 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Millî Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silâh arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silâh arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tesbit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir. Vefat eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize âcil şifalar dileriz.” Ankara - aa

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Şehit verdiğimizle kalırız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat’taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şehit haberlerinin artmasının kendilerini derinden yaraladığını söyleyen Karamollaoğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi. “Suriye problemi, sahada kazanılacak bir problem değil. Amerika da Rusya da bu savaşa müdahil olabilir. Biz, sadece şehit vermekle kalırız. Şehitler üzerinden birbirimizle çekişiriz” diyen Karamollaoğlu, sorunları çözmek için Türkiye’nin bölge ülkeleriyle bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Karamollaoğlu, İdlib’de oluşturulacak güvenli bölgenin, Rusya, İran ve Esad rejimiyle birlikte inşa edilmesi gerektiğini savundu. Ankara - aa