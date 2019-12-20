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Zorbalığa tazminat cezası

20 Aralık 2019, Cuma 00:38
ABD’nin Minnesota eyaletindeki bir hapishanede Aida Shyef Al-Kadi isimli kadın erkek görevlinin önünde başörtüsünü çıkarmayı reddedince hücreye konuldu. Al-Kadi bu sebepten 120 bin dolar tazminat alacak.

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Ohio’da doğup büyüyen 57 yaşındaki Aida Shyef Al-Kadi hakkında, Ağustos 2013’te işlediği trafik suçunun duruşmasına gelmediği için tutuklama emri çıkarıldı. Bbc Türkçe’deki habere göre teslim olduktan sonra Ramsey bölge hapishanesine gönderilen Al-Kadi’den erkek görevlilerin önünde elbisesini ve başörtüsünü çıkarması istendi. Mahkeme kayıtlarına göre Al-Kadi bunu reddedince bir hücreye götürüldü.

“Hiçbir Müslüman kadın yaşadıklarımı yaşamasın”

Al-Kadi burada, fotoğrafın herhangi bir yerde yayımlanmayacağı güvencesiyle erkek görevlinin önünde vesikalık için başörtüsünü çıkarmayı kabul etti. Daha sonra başını örtmesi için bir çarşaf verilen Al-Kadi, iki kadın görevlinin önünde elbisesini çıkararak hapishane üniformasını giydi ve 24 saat tek başına bir hücrede tutuldu. Aida Shyef Al-Kadi’nin hapishanede çekilen fotoğrafı aylar sonra bir sitede yayımlandı. Bu site, fotoğrafı kaldırmak için para istedi. Mahkemede hapishane yönetimi başörtülü kadınlar için uyguladığı prosedürleri değiştirmeyi ve Al-Kadi’nin bütün fotoğrafını imha etmeyi kabul etti. Hapishane yönetimi kadın tutukluların erkek görevliler önünde başörtüsünü çıkarmaya zorlanmayacağını ve çarşaf yerine artık başörtüsü verileceğini açıkladı. Aida Shyef Al-Kadi, kararın açıklanmasından sonra “Hiçbir Müslüman kadının benim yaşadıklarımı yaşamasını istemem. Hayatımın en aşağılayıcı, en sarsıcı deneyimini yaşadım” dedi.

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