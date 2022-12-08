Zorbalığa tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atması ve Örs’ün hastaneye kaldırılmasına ilişkin konuştu.

Özkoç, “Peki bunun hesabını AKP iktidarı ya da bu aşağılık saldırıyı yapan Zafer Işık verecek mi? Vermeyecek. Peki kendi aralarında, yaptıkları çok matah bir şeymiş gibi gülüşerek konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. TBMM’de bir milletvekili, Allah muhafaza başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek? Hiç kimse. Neden? Çünkü AKP iktidarının zorbalıkla yönetim anlayışı işte tam da budur. Milletin üzerinde yaratılan baskı da budur. ‘Biz bunu milletvekiline yaparsak, reva görürsek size ne yapmayız’ demenin başka bir yoludur. Adalet ve hukuk tanımazlığın en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Yorumu size bırakıyorum diyorum ama Türkiye’nin getirildiği noktada bu iğrenç durumu şiddetle kınıyorum” dedi.

Ölümden döndü

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde AK Partili ve İYİ Partili milletvekilleri arasında yaşanan kavga nedeniyle hastaneye kaldırılan Hüseyin Örs’ün durumuna ilişkin İYİ Parti’den açıklama geldi.

Örs’ün “ölümden döndüğünü” belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, bütçe görüşmelerinde AK Partili isimler konuştuğu sırada Genel Kurul’a katılmayacaklarını açıkladı. Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmaya dair, “Önce laf atmakla başlayan, sonra saldırıya dönüşen eylemi hayata geçirmiştir. Genel Kurul salonunda kürsü yakınlarında bulunan Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs’e kürsünün arka tarafından koşarak, büyük bir yüzük bulunan eliyle sayın Örs’e kasten ve vahşice yumruk atmıştır” ifadelerini kullanan İYİ Partili Dervişoğlu, “İYİ Parti Milletvekillerinin duruma ani ve yerinde müdahalesi olmasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak ve bugün Hüseyin Örs’ü kaybetmiş olacaktık” dedi.

Ankara - Anka