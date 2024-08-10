Zorlu Enerji’den İsrail’e ucuz elektrik

İsrail basınında yer alan habere göre Zorlu Enerji’nin iştirakı Dorad, İsrail ordusuna ait üslere “ucuz” elektrik sağlıyor. İsrailli The Jerusalem Post haber sitesi, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üslerine elektrik sağlayan Dorad Energy ile IDF arasındaki anlaşmanın yenilendiğini yazdı.

Haberde, Dorad Energy’nin yüzde 25 hissesinin Zorlu Holding iştirakı Zorlu Enerji’ye ait olduğuna dikkat çekildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basınına yansıyan haberde, Türkiye’de nisan ayında alınan İsrail’le ticareti kesme kararına karşın, İsrail Savunma Kuvvetleri üslerine elektrik sağlayan ve yüzde 25 hissesi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ‘Erdoğan’a yakın Türk bir iş insanına ait olan’ Dorad Energy ile IDF arasında yapılan sözleşmenin uzatıldığı belirtildi.

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