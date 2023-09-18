Zorlu'ya vefa mevlidi

Eski Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu için düzenlenen Mevlid programında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; Zorlu’nun, dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes’in talimatları ve kendi iradesiyle Kıbrıs Türklerinin varlığı için büyük gayretler sarf ettiğini söyledi.

Adil bir demokrat: Fatin Rüştü Zorlu Tatar, Kıbrıs Türk halkının Zorlu’yu her zaman rahmetle anacağını belirterek “Türkiye’nin adadaki garantörlük haklarından tutun da Kıbrıs Türklerinin anayasal hakları için büyük liderlik ve cesaret göstermiş ve hep Kıbrıs Türklerinin mücadelesine katkılar sunmuştur. Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) kuruluşunda da Zorlu’nun katkıları var. Onun hizmetleri hiçbir zaman unutulmaz. Bugün KKTC ile özgür olarak yaşıyorsak ve Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti varsa Zorlu’nun büyük katkıları olmuştur. Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. AA

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