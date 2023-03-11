KILIÇDAROĞLU, NURHAK’TA DEPREMZEDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Zor, biz ne kadar desek ki geçmiş olsun sonunda zorluğu yaşayan sizsiniz. Allah sabır versin” dedi. Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile de Elbistan’da depremzedeleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Depremzedeler, “Hükümet bizi dinlemiyor ki bizi dışlıyorlar. Bizim hükümetimiz sizsiniz. Biz sizi destekliyoruz” dedi. Bu arada, Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesinde, depremzedelerle birlikte çadırda geçirmesi ile ilgili soruya; “Bir acıyı paylaşmak istiyorsanız, acıyı yaşayanlarla aynı şartlarda en azından belli bir süre yaşamak zorundasınız” cevabını verdi.

Kahramanmaraş - anka