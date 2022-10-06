‘Zorunlu emekliliği kaldırın’ çağrısı

Ülke Gündeminde 1. sıraya oturan Twitter etkinliği ile 696 Sayılı KHK kapsamındaki 1 milyona yakın işçiyi ilgilendiren “Zorunlu Emeklilik Uygulamasının Kaldırılması” istenildi.

Şimdi de zorunlu emeklilik dayatması Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Twitter etkinliğine katılarak konuyu ülke gündeminde tutan herkese teşekkür etti, “Sendika olarak bu mağduriyet çözülünceye kadar sorunu gündemde tutmaya devam edeceğiz” dedi. Başta sağlık ve sosyal hizmet işçileri olmak üzere düzenlemeden etkilenen ve yakın zamanda etkilenme ihtimali olan işçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile konunun muhataplarını etiketleyerek attıkları tweetlerle erken yaşta zorunlu olarak emekli edilmek istemediklerini anlattılar. Ankara - Ahmet Terzi

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