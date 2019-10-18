Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) tarafından, Türk vatandaşlarının Bulgaristan’dan göçünün 30’uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Merinos AKKM'de düzenlenen “Bulgaristan’dan Zorunlu Göçün 30’uncu Yılı Anma Programı”na zorunlu göçe tabi tutulan vatandaşların yanı sıra çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, anma günlerinin kendileri için çok önemli olduğunu, dünyanın çeşitli bölgelerinde aynı acılara maruz kalmış soydaşları andıklarını söyledi. Eren, Balkanlar meselesinin Türkiye’de siyaset üstü bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Balkanlar coğrafi olarak Türkiye’ye çok yakın ve orada hâlâ soydaşlarımız var. Balkan meselesini sürekli gündeme getirmemiz lâzım, çünkü bizler sessiz kaldığımızda, başımıza neler gelebilir hep birlikte şahit olduk. YTB olarak Kırım-Tatar sürgününün 75’inci yılı gibi programları düzenledik, Ahıska programını da düzenleyeceğiz. Bulgaristan’dan 1989 yılı zorunlu göçüyle Türkiye’ye gelen vatandaşlarımızın hem 30 yıl önceki bu hadise nedeniyle bir araya gelmesi hem de bu elim hadiseyi anmak için etkinlikler yapıyoruz.” diye konuştu. AA

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