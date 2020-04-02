Zübeyir Gündüzalp’i rahmetle anıyoruz

Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp’i vefat yıldönümünde yad ediyoruz.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin yakın hizmetinde bulunan talebesi ve Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp’i vefat yıldönümünde yad ediyoruz. 1920’de Konya-Ermenek’te dünyaya gelen Gündüzalp, 1946’da Bediüzzaman’ı Emirdağ’da ziyaret etmiş, o tarihten sonra vefat tarihi olan 2 Nisan 1971’e kadar Risale-i Nur hizmetinde bulunmuştu.

Zübeyir Gündüzalp kimdir?

Zübeyir Gündüzalp, 1920 yılında, Konya’nın Ermenek ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini Ermenek’te yaptıktan sonra kısa bir süre, Ermenek Postahanesinde çalışan Zübeyir Gündüzalp, daha sonra Silifke Ortaokulunda orta tahsilini tamamlayarak; tekrar postahane memuriyetine döner. 1944 senesinde Konya’daki görevi esnasında Risale-i Nur eserlerini tanıyarak, Nur Talebeliğine ilk adımını atan Zübeyir Ağabey, 1946 yılında Bedîüzzaman’ı Emirdağ’da ziyaret eder. 1948 yılında tevkif edilerek, Afyon hapishanesinde, Üstâd Bedîüzzaman Said Nursî ile birlikte altı ay hapis yatar. Bu hapis, Zübeyir ağabeyin hayatının akışını değiştirmiştir. 1953 senesinde memuriyetten istifa ederek ayrılan Zübeyir Gündüzalp, Üstad Bedîüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ölümüne kadar (1960), Bediüzzaman’ın bizzat hizmetinde bulunmuştur. Zübeyir Gündüzalp, 2 Nisan 1971 yılında İstanbul’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bediüzzaman Hazretleri onun için, “Ben Zübeyir’imi kainata değişmem” demiştir. Hayatıyla da Risale-i Nuru yaşayan ve bütün Nur Talabelerine örnek olan bir ağabeydi.

Zübeyir Gündüzalp ağabey aynı zamanda Yeni Asya’nın yayın hayatına atılmasına karar verenlerin başında geliyordu. Yeni Asya, o gün kabul edilen prensipler dahilinde Risale-i Nur eserlerinin medyadaki dili olma gayretiyle yayın hayatına devam ediyor. Zübeyir Gündüzalp ağabeyin kabri, İstanbul’da Eyüpsultan Mezarlığındadır. Mekânını Cennet olsun inşallah.

İstanbul - Yeni Asya