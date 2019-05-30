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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Zulme karşı mücadele çağrısı

30 Mayıs 2019, Perşembe 23:18
Mekke’de düzenlenen ve 139 ülkeden temsilcinin katıldığı konferansta zulme karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan resmî ajansı SPA’da yer alan haberde, 27 farklı İslâmî grup ve mezhebe mensup 139 ülkeden bin 200 temsilcinin Suudi Arabistan Müftüsü öncülüğünde Mekke Bildirgesi’ni onayladığı duyuruldu. Mekke’de gerçekleştirilen konferansta onaylanan bildirge ile çeşitli din, mezhep, örf ve kültürlerle birlikte, bütün insani toplum bileşenleri arasında barış ve uyumun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Her ne sebeple olursa olsun ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiği belirtilen bildirgede, özellikle ekonomik hırslara bağlı siyasî bir hegemonya oluşturulmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Medine Vesikası’ndan ilham alındı

Bildiri hazırlanırken, İslâm devletlerinin ilk anayasası kabul edilen Hz. Muhammed’in (asm) “Medine Vesikası”ndan ilham alındı. Mekke’nin Müslümanların kıblesini içinde bulundurması ve dinin yayılma kaynağı olması bakımından, İslâm dünyasının manevî referans noktasını oluşturduğuna vurgu yapıldı. Toplumların dinî ve kültürel çeşitliliğinin çatışmayı ve kaosu asla haklı çıkarmayacağının altı çizilen bildirgede, din ile hatalı politika arasında bir bağ kurulmaması gerektiği vurgulandı. 

Sevgi köprüleri kurulmalı

Müslümanlar, dini grupların temsilcileri tarafından hazırlanan Bildirge’de insanlığın yararını sağlamak, değerleri yerleştirmek, insanî uyum ve sevgi köprüleri kurmak, olumsuz uygulamalar ve zulümle mücadele için görüş birliğine vardı. İslâm ümmetinin yönetilemeyeceği ve dini meseleler başta olmak üzere, ilgili konularda adına ancak derin ilim sahibi olan alimlerin bu bildirge gibi bir fikir birliği sonucunda konuşabileceğine vurgu yapıldı. İslâm ümmetinin birleştirici kıblesi, din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın, herkesin yararının amaçlandığı ortak dinî ve beşerî çalışmaları ile diğer ümmetlerden ayrıştığı ifade edildi.

Çeşitlilik karşılıklı saygıyı gerektirir 

Bildirgede, toplumlardaki dinî ve kültürel çeşitliliğin, çatışma ve savaşı haklı çıkarmadığı, aksine olumlu bir medeniyet ortaklığı, çeşitlilikten diyalog köprüleri kuran aktif bir iletişim kurulması için işbirliği yapma gerekliliğinin altı çizildi. Çeşitliliğin, ayrıca insana hizmette ve mutlu etmede rekabeti teşvik etme, birleştirici ortak noktaları arama, insanî ve ahlâkî değerlere, adalet ve meşrû hürriyetlere dayanan kapsamlı bir vatandaşlık devleti inşa etmek için yatırım olarak kullanma, karşılıklı saygıyı gerektirdiği vurgulandı..

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