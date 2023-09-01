Zulümler bitsin barış hakim olsun

TÜRKİYE’NİN DÜNYA BARIŞ GÜNÜ OLARAK KUTLADIĞI 1 EYLÜL İÇİN YAYINLANAN MESAJLARDA AYNI DİLEK SESLENDİRİLDİ: DÜNYADAKİ BÜTÜN ZULÜMLER SONA ERSİN.

Adalet ve huzur çağrısı

BM’nin 1981’de 21 Eylül olarak değiştirdiği, ama Türkiye’nin 1 Eylül olarak kutlamaya devam ettiği Dünya Barış Günü için STK’ların yayınladığı mesajlarda dünyadaki savaşların, zulümlerin ve darbelerin sona ermesi, adaletin, barışın ve huzurun hakim olması yönündeki dilek ve çağrılar seslendirildi.

Küresel dayanışma şart

Savaş, çatışma ve adaletsizliklerin en çok masum insanları etkilediği vurgulanan mesajlarda, savaşlar ve silahlanma için harcanan kaynakların fakirliği yok etme, eğitim ve kalkınma hedeflerine yönlendirilmesi gerektiği belirtilirken, adalet ve barış için küresel bir dayanışmanın şart olduğu vurgulandı.

***

Adalet ve barış kazanmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz” dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarihinde büyük kanlı çatışmalara sahne olan dünyamız, yaşadığı iki büyük savaşın ardından 1 Eylül’ü ‘Dünya Barış Günü’ ilan ettiğini söyleyen Arslan, “Ancak yaşanan acı savaş tecrübelerine rağmen bugün hala çeşitli bölgelerde kanlı çatışmalar devam etmekte, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler. Bütün bu yaşananlar, barışın sadece gün ilanı ile mümkün olmadığını gözler önüne serilmektedir” dedi.

Arslan, Rusya ve Ukrayna arasında bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan savaş, Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Arakan’da, Afrika’da, Doğu Türkistan’da, Afganistan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümler, soykırımlar, vahşetler dünyanın barıştan ne kadar uzak olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

SAVAŞLAR İZLENMESİN, KALICI BARIŞ TESİS EDİLSİN

Arslan: “Bu yaşananlar maalesef bütün insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2. Yılına doğru ilerlerken tüm dünyanın gözü önünde sivil ve masum insanlar ölmeye devam ediyor” diye konuştu. “Artık topyekün olarak savaşlara dur demenin zamanı geldi ve geçiyor” diyen Arslan şunları söyledi: “BM eliyle gerçekleştirilmesi gereken ağır yaptırımlar ile bu savaşlara dur demeliyiz. Dünyamız savaşlara göz yummak için erken, masumları kurtarmak için geç davranmaya devam ederse, küresel barışın tesis edilmesi yolunda insanlık tarihinin unutamayacağı derin yaralar almaya devam edeceğiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz.”

MEHMET KARA - ANKARA