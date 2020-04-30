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30 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

E-Risale okulu

Güzide Sopyan
30 Nisan 2020, Perşembe
Dünya’nın gündemine oturan Covid-19 hiç şüphesiz Türkiye’nin gündemine de oturuverdi.

Maalesef ki bu süreçte, dershanelerimizdeki Risale-Nur derslerine ara vermek zorunda kaldık. “Belki sevmediğiniz şey hakkınızda hayırlıdır’’1 düsturu ile Nurlar’dan mahrum kalmamak adına kısa sürede neler yapabiliriz diye konuştuk. En büyük halkadan en küçük halkaya kadar farklı platformlarda Risale-i Nur derslerimizi yapmaya başladık. Tabiri caizse e-Risale okulları oluşturduk. Bu öyle bir okul ki yediden yetmişe herkesi içinde barındırabilir. e-Risale okulu sayesinde günde birden fazla yapılan dersler farklı illerden pek çok kişiyi bir araya getirdi. Bu dersleri yüz yüze yapmaya çalışsaydık belki bu kadar başarılı olamazdık.

İşte bizler birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Kâinatın kuvveti toplansa bizi yüksek Üstad Said Nursî’den ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıramazlar. Zira biz Kur’ân’a hizmet ediyoruz ve edeceğiz. Ahiret hakikatine inandığımız için, manevî olan bu sevgi ve tesanüdümüzü elbette hiçbir kuvvet sökemeyecektir. Çünkü bütün Müslümanlar saadet-i ebediye makarrında toplanacaklardır. 2 Cennetin küçük bir hülâsası, bu nevi toplanmaları e-Risale okulu vesilesi ile şu günlerde, Ramazan’a tevafuk eden mübarek vakitlerde yaşıyoruz.

İşte ey Risale-i Nur şakirdleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin a’zâlarıyız… Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz… Ve sahil-i selâmet olan Dârü’s-Selâm’a ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeleriz. Elbette dört ferdden bin yüz on bir kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmak ile, tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz. 3

Manevî Cennet lezzetleri içinde olduğumuz şu günlerde vesile olanlardan Allah razı olsun.

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi 216. Âyet. 2- 14. Şuâ-Zübeyir’in müdafaasıdır. 3- 21. Lem’a 2. Düstur.

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