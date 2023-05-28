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28 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Bakışları Risale-i Nur’a çevirmek

H. Muharrem OKUR
28 Mayıs 2023, Pazar
“Üstad, muhtelif istidadda olan her ziyaretçinin derece-i fehim ve idrakine göre konuşur, nazarları Risale-i Nur’a ve hizmet-i imaniyeye çevirir, Risale-i Nur hakikatlarıyla imana hizmetin bu millete maddeten ve manen en büyük menfaatleri temin edeceğini dava ve izah ederdi.” (Tarihçe-i Hayat)

İzmir’de yüz yüze ve çeşitli yerlerindeki ağabeylerle değişik vesilelerle görüşüp bazı konularda merak ettiğim  sorular soruyorum. Karşılıklı muhabbet ortamında gelişen soruların bir kısmı şu şekilde:

“Hizmetlerimiz nasıl? Günlük Risale-i Nur okuyabiliyor musunuz? Gazeteyi, Yeni Asya Neşriyatı takip edebiliyor musunuz? Ne kadar televizyon seyrediyorsunuz? Cep telefonunuza hangi programları indirdiniz? Facebook, twitter vs. ne kadar süre harcıyorsunuz? Risale-i Nur sohbetlerine katılabiliyor musunuz? Teknoloji vasıtasıyla hizmet edebiliyor musunuz? Asa-yı Musa kitabındaki Dördücü Meseleyi günümüze göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” gibi soruları arttırmak mümkün.

Genelde bazı cevaplar birbirine benziyor. Ancak görünen o ki çok yüksek hizmet potansiyelimiz olmakla birlikte netice malesef çok düşük. Hemen “Neticeyi niçin düşünüyorsun?” diyebilirsiniz. Halbuki buradaki maksat bize düşeni yaptıktan sonra neticeyi düşünmemektir.

Bizler padişahlarla muhatap olan, TBMM’de konuşmalar yapan, Risale-i Nurların neşredilmesi için çobanlara Risale yazdıran, fırsat buldukça dünyadaki devletlere Risale-i Nur gönderen, neredeyse ömür boyu sürgünlerde yaşayan, çok büyük imkansızlıklar içinde davasını dünyaya duyuran bir Üstada talebe olmaya çalışan kimseleriz. Üstadımızın hayatını bu güne göre yorumlarsak acaba ne durumdayız?

Ömrümüz kısa, vazifemiz büyük. Vaktimiz bol. Maddi imkanlarımız çok fazla. Hizmet Rehberi, İhlas Risalesi, Nefis Muhasebesi kitapları ışığında kendimizi değerlendirmeye ne dersiniz?

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz

Değerli Medrese-i Yusufiye Ekibi, Allah’ın selamı üzerinize olsun. Gönderdiğiniz kitapları teslim aldım, elden geldiğince istifade etmeye çalışıyorum. Muhterem müellif, katipler, yayın kuruluşu ile birlikte sizin ve hayır sahiplerinin de hasenat defterlerine kıyamete kadar eserlerin harfleri, okuyanların nefeslerince hayırlı ecirlerin yazılmasına rahmeti sonsuzdan duacıyız. 

Ayrıca kurum kütüphanesinde bu eserler bulunmamakta kurumla irtibata geçerek kabul ederlerse oraya da bir takım göndermeniz daha çok insanın istifadesine vesile olur inşallah.

Sizlere ve hidayete tabi olanlara sonsuz selamlar Allah’a emanet olunuz.

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