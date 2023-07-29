Beraber hizmet edelim

Malumunuz yıllardır ekibimiz ile birlikte Medrese-i Yusufiye hizmetlerini yürütmekteyiz.

Gün içerisinde sahada faaliyetlerimizi yürüttüğümüz gibi telefon görüşmeleri, whatsapp üzerinden, sosyal medya vs. ile de hizmetlerimizi gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu hususta sizleri de hizmetlerimize ortak olmaya davet ediyoruz.

Çünkü hizmetlerimiz paylaştıkça hepimizin omuzlarının üstündeki yük daha da azalacak ve o nispette İman-Kur’an davası daha çok kişiye ulaşmış olacak.

Medrese-i Yusufiye ekibi olarak bizlerin İzmir bölgesinde her yere ve hemen her kesimden insana kısa sürede ulaşabilecek ve onların ihtiyaçlarına uygun yayınlarımızı temin edebilecek altyapımız mevcut. Sizlerin de İzmir bölgesinde bulunan ve Risale-i Nurlar ile tanışmasını temenni ettiğiniz yakınlarınız, dostlarınız, müşterileriniz veya bir vesileyle alakadar olabileceğiniz kimseler var ise Risale-i Nur Külliyatı ve eserleri başta olmak üzere onlara uygun yayınlarımızı ulaştırabiliriz.

Doğrudan irtibat kurmakta veya eserleri ulaştırmakta güçlük çekebileceğiniz bu kimseler için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

Malumunuz, “Sözler’i kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin.” (Mektubat) düsturu ve “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” hizmet prensibiyle Nurların yayılması, maddi ve manevi pek çok fütuhata vesile olacatır inşaallah. Bu konuyla ilgili pek çok müjdeler de Risale-i Nurlar’da mevcut. Şimdi bu müjdelerin tahakkuk etmesi için beraber hizmet etme vakti.

*

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz

Selamun aleyküm Medrese-i Yusufiye Ekibi;

Cezaevlerinde kütüphane aracılığıyla 800’e yakın kitap okudum ve okumaya devam ediyorum. Ancak okumayı çok istediğim bazı kitaplara ulaşma imkânım olmadığından sizden bir kaç ricam olacaktı.

Özellikle imani, manevî konularla ilgili kitapları merak ediyorum. Bahsettiğim konuların kaynağının Risale-i Nur olduğunu öğrendim. Bu eserleri okumak öncelikli hedefim ve arzum. Ruhî ve manevî dünyamı en güzel şekilde yaşama arzum bana bu eserleri okumaya sevketti. Eğer imkânınız olursa tarafınızdan Risale-i Nur’lar dan göndermenizi istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.