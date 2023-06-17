(Bu hafta köşemizde Medrese-i Yusufiye ekibinden Abdulbasir Şeker’in bir kelime kurtuluşa sebeb olabilir isimli yazısını yayınlıyoruz.)

Evet bazen bir tek kelime sebeb-i necat (kurtuluş sebebi) ve medar-ı rıza (rıza sebebi) olur. (Lem’alar)

Fuarlar dışarıya açılan kapılar hüviyetinde ve kitap severlerin buluştuğu, meraklı okuyucuların sorularına cevap aradığında standınıza gelip tanıştıkları ve hoş sohbetlerin yapıldığı bir hizmet alanı.

Fuarlarda muhatap olduğumuz bir çok kişi ile sohbet etme imkanımız bazen kısıtlı olduğu için ve standımızın önünden doğrudan geçenlerin nazarlarını Risale-i Nur’a çevirmek adına, elimizde küçük bir tanıtım broşürünün olmaması eksikliğini en son fuarımızda daha çok hissettik. Bu eksikliği gidermek adına daha önce çeşitli kimseler tarafından hazırlanmış, Risale-i Nur Külliyatı ve sohbet mekanları olan yerlerin tanıtımı için dağıtılan yirmiye yakın broşürleri topladık. Risale-i Nur ile ilgili 12 ayrı broşürü konulara göre tanzim ettiğimizde, önümüze beş ayrı madde ve konu çıktı. Bunu bir tek broşürde nasıl toplarız diye yaptığımız istişareler sonucunda elimize 3 kırımlı broşürün kapak hariç beş sayfasının kaplandığını gördük.

Bunun üzerine gazetemiz editörlerinden ve yazarlarımızdan İsmail Tezer kardeşimiz dahil birlikte çekirdek kadro ile istişare ettik ve çalışmalarımız sonucunda epey bir yol kattettik. Daha sonra son şeklini verdik ve bastırdık.

Aslında farklı konuları tek broşüre indergememizdeki amaçlarımızdan biri, insanlara ayrı ayrı 12 broşürü vermek yerine tek broşür vermenin daha kolay ve pratik olmasıydı.

Bu broşür aslında ilk etapta kitap fuarlarında kitap meraklısı kişilere “Risale-i Nur nedir?” ve nazarları Risalelere ve gazetemize çekme fikrinden doğmuştu. Ancak sonraki istişarelerimizle bu broşörün sadece kitap fuarlarına münhasır kalmasından ziyade, esnaf ziyaretlerinde, gittiğimiz alışveriş merkezlerinede de verilebileceği akla geldi. Ya da ulaştırma vasıtalarında yanımızda oturan kişilerle uzun sohbet etme imkanı bulamadığımızda en azından onları da Risale-i Nurlardaki hakikatlerden haberdar etmek adına bu bröşürün verilebileceği kanaatine vardık.

‘Evet bazan bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur’ sırrınca, biz de, bizim üzerimize düşeni yaparak ‘tek broşürdeki bir tek kelime sebeb-i necat olabilir.’ hakikatini dikkatle nazara alarak hizmetimize hep beraber sahip çıkmalıyız.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Dört buçuk yıldır cezaevindeyim. Gönderdiğiniz Risale-i Nur’lardan çok istifade ettiğimi belirtmek isterim. Risaleler gerçekten bir okyanus. Hem kalp huzuru hem akıl tatmini... Bu hazineden istifadem adına gösterdiğiniz gayret, ilgi ve alâkadan dolayı hassaten size teşekkür ediyorum. Allah ebeden razı olsun.

Özellikle;

- Hadis konusunda Yeni Asya Yayınlarından çıkan Camiüssağir adlı kitabı

- Üstadın dilinden veya genel dua kitabı varsa

- Talebelerin anlatımıyla Üstad’ın hayatını anlatan kitaplardan

- Namaz tesbihatı kitaplarından gönderebilirseniz çok memnun olurum. Allah ebeden razı olsun.

“Kim Ne isterse sorsun?” broşürü ile ilgili bilgi almak istiyenler için: Abdulbasir Şeker 0506 492 06 33

Mail: [email protected]