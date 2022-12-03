Birisi var

Bu hafta, Risale-i Nur okumalarından aldığı feyizle hislerini kaleme alan bir kardeşimizin yazısını kısaltarak istifadelerinize sunuyoruz.

“Semadan yağmuru indirip ölü toprağı canlandırıp oradan her türlü, rengarenk rızıkları çıkararak tüm mevcudatın imdadına yetişen, bizleri yediren, içiren, besleyen biri var. Akılsız ve iradesiz böceğin eliyle ipeği bize ikram eden, ineğin aracılığıyla sütü ikram eden, arı eliyle balı ikram eden rızık veren, rızıklandıran, merhamet eden, şefkat eden biri var!

“Şu uçsuz bucaksız koca kainatı sapan taşı misali üzerimizde döndüren, Güneşi lamba, Ay’ı mehtaba dolayan, semayı yıldızlarla süsleyen, yeryüzünü yayıp bize döşek yapan, varlıkları emrimize musahhar kılan, boyun eğdiren, her şeyi bize hizmete koşturan, hayatımızı idame ettirmek için şuursuz, başıboş, dağınık sebepleri bir araya getirip bir amaç ve gaye etrafında düzenli ve ahenkli bir şekilde muti bir ordu misali bir araya getirip çalıştıran biri var!

“Dua ettiğimiz zaman duamızı işitip bize hikmeti gereği cevap veren, yalnız ve bikes anlarımızda varlığını, yakınlığını bize hissettirip yalnızlığımızı ünsiyete, neşeye çeviren, ağır bela ve musibetleri hafifletip ayakta durmamızı, acılarımızın üzerine zamanı perde çeken, kuvve-i maneviyemizi takviye eden, unutma nimetini vererek hayattan zevk ve lezzet almamızı sağlayan, zor zamanlarımızı kolaylaştıran, zorda kolayı gösteren biri var!

“Yokluk âleminden seni geniş dünyaya gönderip, varlıkların en üstünü kılıp, kâinata seni halife yapıp, en değerli misafir kabul eden, ölümünle beraber seni idam etmeyip, terhis tezkereni eline verip sonsuz saadet saraylarına çıkaracak, sana dünyada gölgelerini gösterdiği nimetlerin asıl ve menbalarını gösterecek, bitmez tükenmez hazinelerine boğacak, bağ bahçelerinde gezdirip bütün duygularını tatmin edecek, senden önce kabre girmiş tüm sevdiklerini, akrabalarını çıkarıp karşına getirip onlarla tekrar buluşma, görüşme, karşılıklı sohbet etmenizi sağlayacak biri var.”

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Değerli ağabeylerim koğuşta bulunan arkadaşlara göndermiş olduğunuz yayınevinizin kitapları var. Ailemin herhangi bir geliri olmadığı için kitap satın alma imkanım bulunmamaktadır. Mümkünse bir orta boy lügatli set, büyük cevşen ve ilmihali gönderebilir misiniz.

Cezaevinde tarafımıza kitaplar iki ayda bir teslim ediliyor. Mümkünse aşağıda ailemin adresini vereceğim yere gönderebilirsiniz. Hem onlar da istifade etmiş olurlar.

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Not: Cezaevlerine göndermek için yaptığımız Takvim kampanyamız devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizimle irtibat için: 05324715352