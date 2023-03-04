Depremzedelerin Risale-i Nur talebi

Ülkemizi derinden sarsan deprem musibeti on bir ilimizde hissedildi. Bu musibet insanlarda merhamet, şefkat ve yardımlaşma gibi bir çok duyguların inkişifına vesile oldu.

Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyadan yardım seferberlikleri devam ediyor. Bir taraftan maddi yaraları sarmaya çalışırken, diğer taraftan mânevî yaraların tedavisi ihmal edilmemesi gereken bir konu.

Deprem bölgesinden ve çevre illere taşınmış ailerden tarafımıza ulaşan mektupların bir kaçını nazarlarınıza sunuyoruz.

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Merhaba,

Antakya’da evini, eşyalarını kaybeden bir kardeşinizim. Çok şükür can kaybımız olmadı ama nice canlar yandı. Evdeki eşyalara üzülmedim, kitaplarıma üzüldüğüm kadar. Ben kitaplara çok değer bir insanım, evimde Risale-i Nur’larım vardı, onları almak için evime girmek istedim ama maalesef evden sadece Şualar’ı alabildim. Kur’anlar ve risaleler yıkıntıların arasında; çok üzülüyorum. Herkes can derdindeyken benim böyle düşünmem bazılarına garip gelebilir. Psikolojimiz çok bozuk onları okuyarak bir nebze olsun huzur bulurum. Aklıma siz geldiniz. Yardımcı olursanız sevinirim. Risale-i Nur’ları temin etmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Başka bir mektup:

Biz Malatya da ikamet ediyorduk. Ancak ikinci depremden sonra evimiz eşyaları ile tamamen çöktü. Bütün Risale-i Nur’lar, Cevşen ve Kur’an-ı Kerimler depremde enkazda kaldı.

Biz de Ankara’ya tanıdıklarımızın yanına sığındık. Sizden ricamız eğer mümkünse Risale-i Nur ve Kur’an-ı Kerim ve büyük Cevşen talep ediyoruz.

Başka bir mektup:

Sizlerden bir istirhamım olacak. Hatay’dan iki depremzede ailemiz gelip Ankara’ya yerleştiler. İki aile bir arada kalıyorlar. Sağolsun komşuları eşya yardımı yaptılar... Ama en önemli eksikleri Kur’an-ı Kerim ve Külliyatımız. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

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