Dört duvar arasındaki nefes

Medrese-i Yusufiyelerde bulunan kimselerin ahvalleri bizlere kıyasla çok daha farklı.

Onlar için muhatap olunacak bir kişi, manevî taleplerini karşılayabilecek bir mercî çok büyük önem arz ediyor. Kendilerine Risale-i Nurları ulaştırdığımız kimseler bu minvalde, yaşadıkları duyguları bizlere iletiyor. Bizlere pek çok teşekkür ve tebrik mektubu gönderiyorlar. Bu hususta Kur’an’dan süzülen Risale-i Nurların oraları tenvir etmesi çok mühim. Bayram sonrası elimize ulaşan kartpostal bayram tebriklerini sizlerle paylaşmak istedik.

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Sayın Medrese-i Yusufiye Ekibi

En içten duygularımla Ramazan Bayramınızı tebrik eder daha nice huzurlu hayırlı hizmetler dilerim. Göndermiş olduğunuz nadide eserler elime ulaştı, Allah emeği geçenlerden ebeden razı olsun, dualarımızdasınız ve sizlerden de dua bekliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diler ve tüm arkadaşlarınızında ayrıca bayramlarını tebrik kutlarım. Allah’a emanet olun, saygılarımla.

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Kıymetli Medrese-i Yusufiye ekibi,

Cürmü hataların gittiği hakiki bayramlara ulaşma temennisiyle Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Gönderdiğiniz Risale-i Nurlardaki hakikatler bizimde burda bayram sevincimiz oluyor sebep olanlardan Allah razı olsun, selamlar.

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Mektubumuz

Selamun aleyküm, Yeni Asya olarak çalışmalarınızı tebrik ediyor kolaylıklar diliyorum.

Cezaevinde bol bol kitap okuma fırsatımız oluyor. Sizlerin de bu konuda desteklerinizin olduğunu koğuş arkadaşlarıma göndermiş olduğunuz Risale-i Nur’lar dan haberdar olmuş oldum.

Bana eğer gönderebilirseniz çok memnun olurum. Siz Medrese-i Yusufiye nezdinde Yeni Asya ailesine de teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Allah ebeden razı olsun, selam ve dua ile....