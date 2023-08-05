Dünya Risale-i Nur okuyor

Dünyanın hemen her bölgesinden nurlara, iman hakikatlerine muhtaç olan kimseler var. Özellikle Avrupa’dan bizlere ulaşanlar oluyor. Geçtiğimiz günlerde bizlere İsviçre’den gelen mesajları sunuyoruz:

“Selamünaleyküm. İnşallah iyi ve hizmetleriniz daim olur. Bizler yurtdışında kalan ve daha önce Medrese-i Yusufiye’de kalmış kişileriz. Medresede iken bize düzenli olarak Risale-i Nur ve cevşen gönderdiniz. Çoğumuzun alma imkânı olmadığı bir dönemde sayenizde faydalanmış olduk. Çıktıktan sonraki süreçle alakalı sabırlı olmayı her şeyin bir imtihan olduğunu ve o bilinçle hayata bakışımıza vesile oldunuz. Şimdi de yurtdışında bazılarımız kamplarda bazılarımız oturum alıp evlerine geçtiler. Buradaki Risale ihtiyacımızı sağ olsun bildirdik size, bize destek olacağınızı söylediniz ki sanırım şu an kargodalar. Bir de buradaki bir açığı sizinle paylaşmak istedim. Bizler normal okunacak Risale bulamazken burada yabancı dilde okunacak özellikle Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce maalesef eser bulmak mümkün değil. Bu konuda desteğinizi sağlayabilirseniz ihtiyacı olanlara ulaştırma konusunda size yardımcı olabiliriz. (Malumunuz, “Sözler’i kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin” düsturu ve “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” prensibiyle Nurların yayılması, maddi ve manevi pek çok fütuhata vesile olacatır inşaallah. Bu konuyla ilgili pek çok müjdeler de Risale-i Nurlar’da mevcut. Şimdi bu müjdelerin tahakkuk etmesi için beraber hizmet etme vakti.) Biz de bu hizmet-i maneviyenin içinde yer alma şerefine nail olmuş oluruz.

Böyle sıkıntılı bir dönemde taşın altına el koymak herkesin harcı değildi. Hem gazetenizi hem de ihtiyacı olanlara bu eserleri ulaştırarak güzel hizmetlere vesile oldunuz. Allah’ım ecrini nasip etsin.

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Ben İsviçre’de kampta kalıyorum durumu size izah etmiş olayım. Benim bulunduğum kamp yaklaşık 400 kişilik bunların da 300’ü Müslüman. Arkadaşlar, ellerinde okuyacak Risale, Kur’an ve Cevşen olmadığını söylediler. Bu konuda daha önce cezaevinde sizlerin gönderdiği risaleler çok fayda sağlamıştı. Allah ebeden razı olsun. İmkanlarınız müsaitse sayı olarak biraz fazla gönderme imkanınız varsa benim gibi diğer arkadaşları da mutlu etmiş olursunuz. Çünkü burada risale bulmak imkânsız. Belki internetten sipariş edilebilir fakat takdir edersiniz maddi olarak çok rahat olunan bir yer değil. Sizinle paylaşmış olayım diye yazdım durumumuzu. Allah işlerinizi kolay eylesin.

Not: Son iki hafta içerisinde İsviçre, Hollanda ve Almanya’ya Risale-i Nur Külliyatlarından gönderildi. Elhamdülillah Haza Min Fadli Rabbi.