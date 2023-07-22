Duymadık demeyiniz

“Böyle acib ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur’a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var.” (Emirdağ Lahikası)

“Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine belaların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def’ediyor, onun intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semavî ve arzî belaların def’ine çok emareler ve çok hâdiselerle tebeyyün etmiş. Hattâ Kur’anın işaretiyle tahakkuk etmiş.”

(Emirdağ Lâhikası)

Yukarıdaki iki paragraf ve Risale-i Nur Külliyatının çeşitli yerlerinden öğreniyoruz ki bu iman hakikatlerinin yayılıp okunmasına fevkalade ihtiyaç var. Hatta vücut için oksijen nasıl ise onun gibi. Bu okumaların artması nispetinde inşaallah bir çok maddi ve manevi belalar üzerimizden kalkacak. Bu konudaki birçok örnekleri Risale-i Nur Külliyatının muhtelif kitaplarında görmekteyiz.

Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak biz de “Bu konuda ne yapabiliriz?” diye yaptığımız istişare sonucu; maddi imkanı olmayan, yani Risale-i Nur okumak isteyip, ancak temin edemeyen herkese bir gurup kitabı hediye etmeye karar verdik. Şu andaki ekonomik şartları, kitap fiyatlarını, cezaevlerinden tahliye olanları, yakınlarınının durumlarını vs. değerlendirdiğimizde Risale-i Nurları okumak isteyen ancak temin edemeyen pek çok kimse bulunduğunu görmekteyiz. Bu insanlara doğrudan sizler ulaşabileceğiniz gibi, bizim whatsapp numaramızdan iletişime geçerek bizden de talepte bulunabilirler. Sizlerden ricamız, bu hizmetimizi sosyal medya dahil imkanlarınızı kullanarak duyurmanız. Çalışmamız ile ilgili bilgi içeren görseli de isterseniz gönderebiliriz.

Görselimizde bulunan listemizdeki kitaplarımız aşağıdaki gibidir.

-Bediüzzaman Cevap Veriyor

-Hizmet Rehberi

-Hanımlar Rehberi

-Asâ-yı Mûsa

-İman ve Küfür Muvszeneleri

-Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur

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Bu haftaki başlattığımız “Hediye Kitap” için gelen mesajlar;

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Kursumuzda elhamdülillah Risale-i Nur okutuyoruz yeni talebelerimiz ile özellikle İman ve Küfür Muvazeneleri ve Asa-yı Musa derslerimiz olacak. Yaptığınız kampanya çerçevesinde maksadımız şahsa değil de kütüphanemize koymak istiyoruz.

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Külliyatı okumaya yeni başladım, maddi imkanım yok destek olursanız çok mutlu olurum.

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Ben bir kaç arkadaşımı yönlendirmek istiyorum ama kampanyanız sınırlı sanırsam, arkadaşlarımızın maddi imkanı yok yardımcı olabilir misiniz?