"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Duymadık demeyiniz

H. Muharrem OKUR
22 Temmuz 2023, Cumartesi
“Böyle acib ve dehşetli bir zamanda elbette Risale-i Nur’a, okunmasına, neşredilmesine şiddetle ihtiyaç ve zaruret var.” (Emirdağ Lahikası)

“Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine belaların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def’ediyor, onun intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semavî ve arzî belaların def’ine çok emareler ve çok hâdiselerle tebeyyün etmiş. Hattâ Kur’anın işaretiyle tahakkuk etmiş.” 

(Emirdağ Lâhikası) 

Yukarıdaki iki paragraf ve Risale-i Nur Külliyatının çeşitli yerlerinden öğreniyoruz ki bu iman hakikatlerinin yayılıp okunmasına fevkalade ihtiyaç var. Hatta vücut için oksijen nasıl ise onun gibi. Bu okumaların artması nispetinde inşaallah bir çok maddi ve manevi belalar üzerimizden kalkacak. Bu konudaki birçok örnekleri Risale-i Nur Külliyatının muhtelif kitaplarında görmekteyiz.

Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak biz de “Bu konuda ne yapabiliriz?” diye yaptığımız istişare sonucu; maddi imkanı olmayan, yani Risale-i Nur okumak isteyip, ancak temin edemeyen herkese bir gurup kitabı hediye etmeye karar verdik. Şu andaki ekonomik şartları, kitap fiyatlarını, cezaevlerinden tahliye olanları, yakınlarınının durumlarını vs. değerlendirdiğimizde Risale-i Nurları okumak isteyen ancak temin edemeyen pek çok kimse bulunduğunu görmekteyiz. Bu insanlara doğrudan sizler ulaşabileceğiniz gibi, bizim whatsapp numaramızdan iletişime geçerek bizden de talepte bulunabilirler. Sizlerden ricamız, bu hizmetimizi sosyal medya dahil imkanlarınızı kullanarak duyurmanız. Çalışmamız ile ilgili bilgi içeren görseli de isterseniz gönderebiliriz.

Görselimizde bulunan listemizdeki kitaplarımız aşağıdaki gibidir.

-Bediüzzaman Cevap Veriyor

-Hizmet Rehberi

-Hanımlar Rehberi

-Asâ-yı Mûsa

-İman ve Küfür Muvszeneleri

-Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur 

***

Bu haftaki başlattığımız “Hediye Kitap” için gelen mesajlar;

***

Kursumuzda elhamdülillah Risale-i Nur okutuyoruz yeni talebelerimiz ile özellikle İman ve Küfür Muvazeneleri ve Asa-yı Musa derslerimiz olacak. Yaptığınız kampanya çerçevesinde maksadımız şahsa değil de kütüphanemize koymak istiyoruz.

***

Külliyatı okumaya yeni başladım, maddi imkanım yok destek olursanız çok mutlu olurum.

***

Ben bir kaç arkadaşımı yönlendirmek istiyorum ama kampanyanız sınırlı sanırsam, arkadaşlarımızın maddi imkanı yok yardımcı olabilir misiniz?

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar günü kurtarmanın peşinde

    Afetlerin maliyeti 194 milyar dolar oldu

    Ekmek üreticilerinden 12 lira talebi

    AB: İlişkilerin canlanması Türkiye’ye bağlı

    Emekliler “yandık” diyor

    Sorunları çözecek ölçekte değil

    296 adayın sınavı geçersiz

    Dünya kavruluyor

    Kutsal kitap ve mekanlara saygısızlık kabul edilemez

    Kılıçdaroğlu: İttifak mümkün

    Kız okullarının önünde engel yok

    Fiyatlar mı, enflasyon mu hızlı artıyor?

    Antalya'daki yangın kontrol altında

    Kahramanmaraş - Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem

    YKS tercihleriyle ilgili merak edilenler...

    Amasya'da 4 dönüm buğday ekili alan yandı

    İstanbul'da barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor

    10 günde 203 orman yangını meydana geldi

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin ortak çağrısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey dindarlar; “ehlü’l hal vel-akd” olduğunuzu biliyor musunuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AB: İlişkilerin canlanması Türkiye’ye bağlı
    Cevher İLHAN

    Fahiş zamlar da “milli” imiş!
    Genel

    Emekliler “yandık” diyor
    Risale-i Nur'dan

    Neden küçük meseleleri merakla takip ediyoruz?
    H. Muharrem OKUR

    Duymadık demeyiniz
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi-1
    Genel

    Ekmek üreticilerinden 12 lira talebi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.