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8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

‘Eserler imdadıma yetişti’

H. Muharrem OKUR
08 Nisan 2023, Cumartesi
Malumunuz yıllardır Medrese-i Yusufiyelere Risale-i Nur Külliyatı ve yayınlarımızla iman hakikatlerini ulaştırmaya çalışıyoruz.

İhtiyacın kuvveti ve samimiyet nisbetinde, Nurlardan istifadeler de kuvvetli oluyor. Bu yansımalar da pek çok zaman mektuplar vasıtasıyla bizlere ulaşıyor.

“Mu’cizat-ı Ahmediye, Onuncu Söz ve Yirmidokuzuncu Söz ve Âyetü’l-Kübra gibi çok risaleleri dahi herbiri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu çok emareler ve vakıalar bana kat’î bir kanaat vermiş. Hattâ sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşid gibi yetiştiğine müteaddid vakıalar şübhe bırakmıyor.” (Kastamonu Lâhikası) hakikatinin bir nisbette cilvesi ve Nurlardan istifadenin bir yansıması olan ve Medrese-i Yusufiyeden gelen bir mektubu nazarlarınıza sunuyoruz.

“Sayın Medrese-i Yusufiye Ekibi, Mektubumu alarak cevaben gönderdiğiniz nadide eserler için çok teşekkür ederim. Allah sizden ve vesile olanlardan razı olsun amin...

Eserleri büyük bir heyecanla aldım ve müellifi olan muhterem Bediüzzaman Said Nursi Hz.’nin hayatını anlatan “Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur” adlı kitabı fevkalade zevk alarak gözyaşları içinde okudum. Allah’ım! Bu nasıl bir sadakat, nasıl bir bağlılık ki talebesi hocasının yerine seve seve şehit olmak istiyor ve oluyor. Bu iki hadiseyi okuduğumda tüm hücrelerime kadar ürperdim. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, amin.

Haşir bahsinin geçtiği 10. Sözün yazılması da hayretengiz bir olay. Rum suresi 50. Ayetin bu şekilde tefsiri muazzam olmuş, daha önce hiç böyle okumamıştım.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Van’da geçen hayatını daha da bir ilgiyle okudum, ben de Van’lıyım. Hayatımın yaklaşık 30 yılını Van’da geçti. Muhteremin hayatını okudukça çektiği eziyetler, mahkemeler, sürgünler ve zindanlar kendisini yolundan alıkoyamadığını bilakis zindana “Medrese-i Yusufiye” demesi benim yaralarıma da bir parça merhem oldu.

Hasılı; gönderdiğiniz eserler tam zamanında imdadıma yetiştiler. Şuan elimde “Sözler” var, okudum bitmek üzere. Niyetim o ki; Allah’ın izniyle Ramazan-ı Şerifin sonuna kadar “Risale-i Nur külliyatını” okumak ve “Kur’an’ı Kerim’i” mealiyle birlikle hatmetmektir. Sizden istirhamım şu ki; külliyat ve iki adet mealli Kur’an-ı Kerim (Biri bana, birini de eşime göndereceğim.) gönderebilirseniz fevkalade mesut bahtiyar olacağım. Rabbim maddi manevi beraatler nasip etsin amin.

Tekrar tekrar teşekkür ediyorum, Allah (c.c) ebeden razı olsun. Buradan hasıl olan sevabı cümle vesilenin ameli hayırlarına dahil eylesin amin. Allah a emanet olun.

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