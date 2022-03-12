Gençler ve yarınımız

Öncelikle Medrese-i Yusufiye ekibi adına şunu belirtelim ki gençler bizim için çok önemli. Bu sebeple geçtiğimiz hafta sonu İzmit Başiskele’de düzenlenen Gençlik Şûrâsına katılan kardeşlerimizle programla alâkalı fikirlerini sohbet esnasında belirtmelerini istedik.

Şûrâya iştirak eden kardeşlerimizden birisinin aldığı intibaları sizlere aktarıyoruz:

“Pandemi sürecinden beri büyük ölçekte beraberliklerden maalesef mahrum kalmıştık. Türkiye’nin muhtelif yerlerinden gelen ve hepsi pırlanta gibi olan genç kardeşlerle toplanmak çok büyük şevklere medar oldu. Yeni Asya olarak ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu tekrar fark etmiş olduk.

Gençler emin adımlarla hizmetleri omuzlamaya geliyorlar. Bu hususta hiçbir şüpheye yer kalmadı. Bizler belki de bu süreçte biraz ümitsiz bir duruma düşmüşüz. Gençleri teknoloji girdabına kapılmış, zamandan kopmuş, çıkılmaz bir halde tahayyül ediyoruz. Maalesef ülkemizde bu halde olan gençlerin sayısı da elbette az değil. Ancak Üstad Hazretleri’nin işaret ettiği o parlak gelecek neslin ferdlerinin de aramızda bulunduğunu fark etmiş olduk.

‘Ey üçyüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitane Nur’un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Said’ler, Hamza’lar, Ömer’ler, Osman’lar, Tahir’ler, Yusuf’lar, Ahmed’ler vesaireler!.. Sizlere hitab ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, “Sadakte” deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum.’ (Münâzarât) şeklinde belirten Üstadımızın ifade ettiği Said’ler, Ömer’ler, Osman’lar, Hamza’lar o şârâdaydılar... Bu potansiyeli diri tutarak, müfritane irtibatı da devam ettirerek, hizmetlerimizi geleceğe daha da parlatarak taşıyacaklar, taşıyacağız inşaallah.”

Bizler de Medrese-i Yusufiye ekibi olarak yıllardır hizmetlerimizde genç kardeşlerimizi istihdam etmeye çalışıyoruz. Ortak istişareler yapıyor, hizmetleri beraber yürütüyoruz. Medrese-i Yusufiye hizmetlerinin belirli bir noktaya gelmesinde üniversitede okuyan genç kardeşlerin çok büyük payı var. Gençlerden çok şey öğrenebilir, onları çok hayırlara sevk edebilir, birlikte çok güzel hizmetler yapabiliriz.

Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52