Günümüz ve tam adalet

Bediüzzaman Hazretleri, adalet-i mahza ve adalet-i izafiye’yi şu şekilde izah etmiştir: Adalet-i mahza yani tam adalet: kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesad çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir” (Maide Sûresi 32) âyetin mana-yı işarîsiyle:

- Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. - Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. -Cenab-ı Hakk’ın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. - Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa, o başka meseledir.

Adalet-i izafiye ise: - Küllün selâmeti için, cüz’ü feda eder. Cemaat için, ferdin hakkını nazara almaz. (Mektubat)

Nitekim Peygamber Efendimizin hayat safhasına baktığımız zaman tam adaleti, bunun yanında dört Halife ve devamında Hz. Hasan (r.a) da Adalet-i mahza yı esas almıştır ve bunun için mücadele etmişlerdir.

Adalet-i izafiyenin bu zamanda uygulanabileceğini, gerekirse “kurunun yanında yaşın da yanabileceği” ve “Adalet-i mahzanın uygulanmasının zor olması” görüşleri, Kur’an’dan süzülen Risale-i Nurlardaki hakikatlere göre kabul görmemiştir. Fakat malesef günümüzde uygulanan adalet, mahza olmadığı gibi izafi de değildir.

Adalet-i Mahza’nın uygulanabilmesi için gerekli şartlar mevcuttur. Bu hususta suçlu-masum net bir şekilde ayrılmalı, “Adalet-i mahza kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür.” (Mektubat) düsturu çerçevesinde çok dikkatli davranılmalıdır. Hele ki suçlu-suçsuz ayırt etmeksizin toptancı bir yaklaşım sergilemek ve birisinin hatasıyla ailesini, akrabasını, dostunu da mesul etmek gibi zulümler hususunda titrenmelidir.

Cenab-ı Hakk adalet-i mahza ile hayatlarımızı hayatlandırsın.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Selâmun aleyküm,

Bir arkadaş Üstad’ın hayatını anlatan beşlemeden bahsetti. Ben Afyon Emirdağ’lı olduğum için özellikle Üstadın buralardaki günleri nasıl geçmiş, ayrıntılı öğrenmek istiyorum. Eğer mümkünse “İslam Yaşar” beye ait bu eseri okumak isterim gönderebilirsiniz. Allah’a emanet olun.

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